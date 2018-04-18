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Elektrikli Opel Corsa geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.04.2018 15:06 | Son Güncelleme

Yeni nesil elektrikli Opel Corsa, Renault Zoe gibi küçük elektrikli hatchback modellere rakip olarak gelecek. Ayrıca satışları Ekim 2017’de durdurulan Opel Ampera-e’nin piyasadaki yerini dolduracak.

Elektrikli Opel Corsa geliyor

Avrupa’nın en büyük otomobil üreticisi PSA Group markalarından Opel, sevilen hatchback modeli Corsa için elektrikli bir varyant üzerinde çalışıyor. Yeni nesil Corsa, PSA Group’un İspanya-Zaragoza’daki fabrikasında üretilecek. 2020 yılında satışa sunulması planlanan yeni nesil Opel Corsa EV, hibrid ve saf elektrikli motorlar için geliştirilmiş yeni bir PSA mimarisi üzerinde inşa edilecek.

Opel geçtiğimiz yıl, Avrupada 1.981 adet kompakt hatchback EV modeli olan Ampera-e sattı. Opel Corsa ise bir yıl içinde Avrupa’da tam 231.000’in üzerindeki satış rakamlarıyla markanın en çok satan modeli oldu. Ancak mevcut Opel modelleri İspanya-Zaragoza ve Almanya-Eisenach fabrikalarında üretiliyor. Şirket yeni EV varyantı ile birlikte Corsa’yı sadece İspanya’da üretmeyi planlıyor. Burada üretilen Opel Mokka SUV modelinin üretimini ise Eisenach fabrikasına devredecek.

Opel, PACE adını verdiği Stratejik planı çerçevesinde, 2024 yılına kadar tüm içten yanmalı motora sahip modelleri için hibrid ve saf elektrikli varyantlar sunacağını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Renault Zoe elektrikli Opel Corsa Opel Ampera-e

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