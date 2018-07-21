Elektrikli otomobil satışları diplerde

Ernst & Young, bugün Avrupa’daki elektrikli otomobil satışları ile ilgili bir rapor hazırladı. Rapor Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve İngiltere gibi Avrupa Birliği’nin en büyük beş otomobil pazarı dikkate alınarak hazırlandı.
Ernst & Young, bu yılın ilk yarısındaki elektrikli otomobil satışlarındaki büyümenin bir önceki yılın aynı dönemine oranla çok yavaş seyrettiğini belirtti. Geçtiğimiz yılın ilk altı ayında hibrid ve saf elektrikli otomobillere olan talep %54 iken bu yıl, aynı dönemde %33’e düştü. Satışlardaki bu düzensiz büyüme mevcut modellerin yetersiz menzilleri ve şarj için yeterli alt yapının bulunmaması gibi çeşitli sebeplere dayandırılıyor.
Avrupa’nın en büyük otomobil pazarı olan Almanya’da hibrid ve tam elektrikli otomobillere güçlü bir talep mevcut. Ancak İngiltere gibi ülkelerdeki giderek düşen talepler AB’deki genel satışları olumsuz yönde etkiliyor. Almanya, bu durumu telafi etmek için bir noktada yetersiz kalıyor. Öte yandan Almanya’da dizel otomobillere olan talep ciddi anlamda düşüş gösteriyor. Kullanıcılar büyük oranda benzinli otomobillere yöneliyor. Bu da benzinli otomobil satışlarına olumlu yönde etki ediyor.
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