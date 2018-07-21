HABER

Elektrikli otomobil satışları diplerde

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.07.2018 07:29 | Son Güncelleme

Uluslararası alanda denetim ve danışmanlık hizmetleri veren Birleşik Krallık merkezli şirket Ernst & Young, bugün Avrupa’daki elektrikli otomobil satışlarının iyi gitmediğini açıkladı. İşte detaylar.

Elektrikli otomobil satışları diplerde

Ernst & Young, bugün Avrupa’daki elektrikli otomobil satışları ile ilgili bir rapor hazırladı. Rapor Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve İngiltere gibi Avrupa Birliği’nin en büyük beş otomobil pazarı dikkate alınarak hazırlandı.

Ernst & Young, bu yılın ilk yarısındaki elektrikli otomobil satışlarındaki büyümenin bir önceki yılın aynı dönemine oranla çok yavaş seyrettiğini belirtti. Geçtiğimiz yılın ilk altı ayında hibrid ve saf elektrikli otomobillere olan talep %54 iken bu yıl, aynı dönemde %33’e düştü. Satışlardaki bu düzensiz büyüme mevcut modellerin yetersiz menzilleri ve şarj için yeterli alt yapının bulunmaması gibi çeşitli sebeplere dayandırılıyor.

Avrupa’nın en büyük otomobil pazarı olan Almanya’da hibrid ve tam elektrikli otomobillere güçlü bir talep mevcut. Ancak İngiltere gibi ülkelerdeki giderek düşen talepler AB’deki genel satışları olumsuz yönde etkiliyor. Almanya, bu durumu telafi etmek için bir noktada yetersiz kalıyor. Öte yandan Almanya’da dizel otomobillere olan talep ciddi anlamda düşüş gösteriyor. Kullanıcılar büyük oranda benzinli otomobillere yöneliyor. Bu da benzinli otomobil satışlarına olumlu yönde etki ediyor.

Nokia X5 çıkış tarihi kesinleşti

PARTNERGünde 18 saat orgazm olan çiftten 3 tavsiyeGünde 18 saat orgazm olan çiftten 3 tavsiye
Galaxy Watch Note 9’la birlikte gelecekGalaxy Watch Note 9’la birlikte gelecek
Spotify iOS için güncellendi!Spotify iOS için güncellendi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ernst & Young otomobil

En Çok Okunan Haberler

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Korkunç! İran sınırında toprağa yarı gömülü erkek cesedi bulundu

Korkunç! İran sınırında toprağa yarı gömülü erkek cesedi bulundu

Afyonkarahisar'a izne gelen uzman çavuş intihar etti

Afyonkarahisar'a izne gelen uzman çavuş intihar etti

Aydın’ın Nazilli İlçesinde damat iki pompalıyla dehşet saçtı

Aydın’ın Nazilli İlçesinde damat iki pompalıyla dehşet saçtı

Sosyete şokta! Alexandra Sabuncu'nun intiharının ardından dram çıktı

Sosyete şokta! Alexandra Sabuncu'nun intiharının ardından dram çıktı

Bedelli askerlere yapacaklarını anlatan uzun dönem askerler sosyal medyada gündem oldu

Bedelli askerlere yapacaklarını anlatan uzun dönem askerler sosyal medyada gündem oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Helio A22 yongası Snapdragon 400’ü yok edecek

Helio A22 yongası Snapdragon 400’ü yok edecek

Verinin Türkiye’de tutulmasının 5 faydası

Verinin Türkiye’de tutulmasının 5 faydası

Sony, XZ3’ü tanıtılabilir!

Sony, XZ3’ü tanıtılabilir!

Galaxy Watch Note 9’la birlikte gelecek

Galaxy Watch Note 9’la birlikte gelecek

Spotify iOS için güncellendi!

Spotify iOS için güncellendi!

Xperia XZ3’ün fiyatı 850 euro mu olacak?

Xperia XZ3’ün fiyatı 850 euro mu olacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.