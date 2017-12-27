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Elektronik sigara patladı! Ev küle döndü!

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 27.12.2017 10:08 | Son Güncelleme 4 saat önce

Geçtiğimiz gün Denizli’de yaşanan bir olay, elektronik sigaranın ne kadar güvenli olduğu sorusunu bir kez daha akıllara gelirdi. İddialara göre, akşam yatarken elektronik sigarasını prize takan genç, gecenin ilerleyen saatlerinde büyük bir patlama sesi ile uyandı. Evdeki aile bireyleri, patlama sonrası evin içinden alev ve dumanların geldiğini görünce evi tahliye etti.

Elektronik sigara patladı! Ev küle döndü!

Günümüzdeki ölüm sebeplerinin en başında kalp ve akciğer rahatsızlıkları gelmekte. Bu rahatsızlıkların temel sebebi olarak da sigara ve diğer tütün ürünleri sorumlu tutuluyor. Son dönemlerde özellikle bazı televizyon kanallarında, kimyasal içeriğe sahip ve sigara kadar zararlı olmadığı iddia edilen elektronik sigara reklamları dönmeye başladı. Peki bu sigaralar gerçekten güvenli mi?

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldıktan sonra, yangının sebebini araştırmaya başladı. Akıllara ilk olarak yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği ihtimali geldi. Fakat yapılan detaylı araştırma sonrasında, yangının elektronik sigara kaynaklı olduğu ortaya kondu.

Hatırlanacağı üzere daha önce de elektronik sigara ile ilgili patlama haberlerine denk gelmiştik. Yani bu durum çok da şaşırtıcı değil. Fakat basit bir sigara yüzünden koca evin küle dönmesi gerçekten üzücü bir gelişme. Buradaki tek teselli, sigaranın prizde takılı ve etrafında kimse yokken patlamış olması. Aksi takdirde olayda can kaybının yaşanması içten bile değildi. Bakalım bu olay sonrası elektronik sigara kullanıcıları nasıl tepkiler verecek

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji Denizli elektronik sigara

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