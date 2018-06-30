Elon Musk’a sabotaj

ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla şüphesiz zor bir dönemden geçiyor. Son dönemde sekteye uğrayan Tesla Model 3 üretimi ve akabinde geciken teslimatlarla birlikte şirketin kurucusu Elon Musk, her şeyi bir an önce yoluna koymak için insanüstü bir çaba sarf ederken aksilikler birbirini kovalıyor.
Elon Musk, geçtiğimiz haftalarda şirket çalışanlarına attığı bir e-postada “üretim operasyonlarımız olukça kapsamlı bir sabotajla karşı karşıya” dedi. Musk, Tesla Model 3 üretiminin şirketin bir çalışanı tarafından sabote edildiğini düşünüyor. Üretim sistemlerindeki otomasyon kodlarının doğrudan değiştirildiğini iddia eden getiren Musk, iddiasını şirket verilerinin üçüncü bir tarafla paylaşılmasına kadar götürdü.
Elon Musk şirket verilerinin petrol şirketlerine satıldığını düşünüyor!
Musk, şirkete ait kritik verilerin petrol ve enerji şirketleri gibi dizel otomobil üreticileri ile dolaylı şekilde bağlantılı olan şirketlere satılabileceğini düşünüyor. Eski bir çalışanın sabotaj ve veri hırsızlığı ile suçlanması, Tesla Model 3’ün üretim ve teslimatlarında yaşanan sorunları akıllara getirdi.
Şirket, Model 3’ün üretiminde bu yılın ilk iki çeyreğinde istediği verimi alamadı. Otomasyon sistemlerinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle üretim zaman zaman durdu. Şirket üretim kapasitesinin düşüklüğü nedeniyle teslimatları zamanında gerçekleştiremiyor. Bu durum yatırımcıların şirkete duyduğu güveni büyük ölçüde sarstı. Son dönemde nakit akışında büyük bir sıkıntı yaşayan Musk, geçtiğimiz günlerde çalışanlarının %9’unu işten çıkardı.
Tüm bunlar düşünüldüğünde belki de Elon Musk haklı ve tüm aksiliklerin geçerli tek sebebi şirkete karşı yapılan kapsamlı bir sabotaj olabilir.
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