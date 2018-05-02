Elon Musk’ı koltuğundan etmek istiyorlar

Çünkü geçtiğimiz günlerde şirketin hatırı sayılır hissedarlarından Jing Zhao, şirketin kurucusu ve CEO’su olan Elon Musk’ı yönetim kurulu başkanlığından alma teklifi ile gündeme oturdu.
Şirketin 12 hissesini elinde tutan Jing Zhao, bu teklifi Haziran ayında hissedarların oyuna sunar ve kabul edilirse Elon Musk, şirketin kurulduğu 2003 yılından beri durduğu tepe noktasından düşecek. Jing Zhao, yönetim kurulu başkanının değişmesi gerektiğini, “Yönetim kurulu başkanlığı ve CEO pozisyonlarında aynı kişinin olması kısa vadede Tesla için olumlu gözükebilir. Ancak hızla değişen teknoloji endüstrisinde Musk’ın üstlendiği birbirinden farklı bu zor görevler bir çatışma içerisine girebilir. Böyle bir durumda şirket yönetim ve denetimini zorlaştırır” cümleleri ile açıkladı.
Tesla Yönetim Kurulu, Elon Musk’ın yanında!
Şirketin yönetim kurulu üyeleri Jing Zhao’nun Elon Musk’ı yönetim kurulu başkanlığı görevinden alma teklifine karşı muhalefetini çok geçmeden dile getirdi. Kurul Tesla’nın varlığını şirketin başında Musk olmadan sürdüremeyeceğini düşünüyor. Ayrıca kurul yaptığı açıklamada “Şirketin başarısı için gereken faaliyetler Elon Musk başkanlığında büyük bir titizlikle yürütülüyor. Başkanlık pozisyonundaki Sayın Musk, şirketine en iyi şekilde hizmet ediyor. Ayrıca bu Musk’ın bulunduğu pozisyon şirketi bağımsız yöneticilere karşı koruyor. Bu pozisyon bağımsız yöneticilerin faaliyetlerine liderlik etmek gibi geniş yetkileri elinde bulunduruyor. Buna ek olarak şirketimize, Temmuz 2017’de iki bağımsız yönetici daha katıldı ve şuan mevcut yedi bağımsız yönetici görev yapıyor. Yönetim kurulu başkanlığına bağımsız bir yöneticinin getirilmesini doğru bulmuyoruz” dedi.
Bu açıklamalara göre şimdilik Elon Musk’ın görevinden ayrılma ihtimali yok denecek kadar az diyebiliriz.
Elon Musk’ın yönetim kurulunun bu büyük desteğini boşa çıkarmaması bekleniyor. İlk etapta şirketin şuan içinde bulunduğu ve üretim cehenneminden çıkması gerekiyor. Model 3 teslimatlarından kaynaklı nakit problemi de mevcut. Yani Musk’ın şirketin harcamalarını da yakından takip etmesi gerekiyor. Musk, geçtiğimiz haftlarda yaptığı açıklamada şirketin ek bir fona ihtiyacı olmadığını söylemişti. Eğer Model 3 teslimatları planlandığı gibi gerçekleşmezse şirketin nakit sorunu artacak ve Musk’ın “ek fona ihtiyaç yok” ifadesi şirketi zor bir duruma sokacak. Dahası bu durum şirket yatırımcılarında büyük bir güvensizlik yaratacak.
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