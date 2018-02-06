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Elon Musk'ın alev silahı için zor günler başlıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 06.02.2018 16:31 | Son Güncelleme

Elon Musk'ın, The Boring Company isimli şirketi tarafından tasarlanan alev silahı ile ilgili sorunlar çıkmaya başladı.

Elon Musk'ın alev silahı için zor günler başlıyor

100 saat içerisinde 20 bin adet satılan ve The Boring Company'e 10 milyon dolar kazandıran alev silahının bütün stokları tükenmiş durumda. Elon Musk, alev silahının bütün yönetmeliklere uygun olduğunu savunsa da ürün için şimdiden kısıtlamalar ve yasaklamalar gündeme gelmeye başladı. Bu kısıtlamaların başında Kaliforniya eyaleti geliyor.

elon-musk-alev-silahi

Kaliforniya'da İthalat ve ihracat kontrolü yapan gümrük kurumları ürünün sevkiyatlarını durdurmuş durumda. Gümrük kurumları tarafından yapılan açıklamada "Alev Silahı" yazan bir ürünün geçişine izin vermeyeceklerini belirttiler. Bu sorun ile ilgili Twitter üzerinden açıklama yapan Elon Musk, son zamanlarda gündemden düşmeyen alev silahı ile ilgili bir imaj değişikliğine gitmeyi hedefliyor. Açıklamasında Musk ürünün ismini "Alev Silahı Değil" olarak değiştirmeyi düşünüyor. Ayrıca seçenekler arasında "Sıcaklık Arttırma Cihazı" ismi de bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk alev silahı teknoloji

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