Elon Musk istedi Westworld ekibi çekti! Karşınızda Falcon Heavy’nin kısa filmi

SpaceX’in uzay macerası kaldığı yerden devam ediyor. Bu devamlılığın en büyük motivasyonu, belki de dünyanın en dahiyane ve en hayalperest insanı olan Elon Musk olsa gerek. Musk, geçtiğimiz ay kendisine ait olan Tesla Roadster aracını Falcon Heavy roketi ile Mars’a göndereceğini açıkladığında herkes şaşırıp kalmıştı. Ancak o, bunu başardı. Uzaya otomobil gönderen ilk insan olmanın yanında, azmi ve inancıyla tüm otoritelerin takdirini kazandı. Ünlü isim, şimdi ise bu macera için verdiği bir başka sözü yerine getirmenin gururunu yaşıyor. Musk, daha önce üstünde çalıştığını açıkladığı Falcon Heavy’nin uzay macerasını anlatan kısa filmini takipçileriyle paylaştı.

ELON MUSK VE WESTWORLD EKİBİ EL ELE VERDİ

Musk, kısa film için ünlü dizi Westworld’ün yapımcılarıyla bir araya geldi. Dizinin yapımcıları ile her detayı ince ince işleyen ünlü girişimci, kısa film için çalışmalara başladı. Falcon Heavy’nin fırlatılışı anından çekilen görüntüler ile kısa film tamamlandı. Elon Musk, dün İnstagram hesabında yayınladığı 2 video ile kısa filmi sevenleriyle buluşturdu.

SPACEX VE FALCON HEAVY’NİN EN ÖZEL ANLARI

Falcon Heavy and Starman adını taşıyan kısa filmde Falcon Heavy’nin fırlatılış anına dair özel görüntüler bulunuyor. Filmde proje dahilinde çalışan mühendislerin, fırlatılışı izleyen insanların tepkileri de yer alıyor.