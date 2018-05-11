HABER

Elon Musk konuştu! Tesla Türkiye’ye mi geliyor?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.05.2018 20:23 | Son Güncelleme

Tesla Türkiye’ye resmen geliyor. Tesla’nın sahibi çılgın adam Elon Musk, yaptığı açıklamayla Tesla’nın Türkiye pazarına giriş yapacağının müjdesini verdi. Peki Tesla ne zaman Türkiye’ye gelecek? İşte yanıtı...

Elon Musk konuştu! Tesla Türkiye’ye mi geliyor?

Tesla elektrikli otomobil piyasasındaki en popüler üreticilerden biri. Bunda şüphesiz medyatik yönü bol olan, çılgın adam Elon Musk’ın payı oldukça büyük. Tesla şimdilik yurtdışında faaliyet gösterdiği için bizim pek yakınen tanımadığımız bir marka. Ancak bizzat Elon Musk’tan gelen açıklamalara göre çok yakın bir zamanda Tüm Türkiye Tesla ile tanışacak.

ELON MUSK: ‘ÜLKENİZİ SEVİYORUM’

Elon Musk malumunuz Twitter’ı pek sık kullanıyor. Musk, Twitter üzerinden kendisine sorulan soruları bir bir cevaplıyor. Bu kez Türk bir kullanıcı Musk’a, hepimizin aklındaki ‘Tesla Türkiye’ye ne zaman gelecek?’ sorusunu yöneltti. Elon Musk ise kullanıcının bu sorusuna ‘’Bu yıl içinde Tesla’yı Türkiye’de piyasaya sürmeyi planlıyoruz. Ülkenizi seviyorum ve piyasaya sunmada bizzat orada olacağım’’ yanıtını verdi.

Picture

TESLA TÜRKİYE TOPRAKLARINA RESMEN GİRİŞ YAPACAK

Elon Musk’ın bu paylaşımı sayesinde Tesla’nın resmen Türkiye topraklarına giriş yapacağı, şirketin birinci ağzından teyit edilmiş oldu. Elon Musk geçtiğimiz aylarda Türkiye’ye gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüş, Anıtkabir’i ziyaret etmişti. Musk’ın Anıtkabir’den paylaştığı fotoğrafı Instagram’da rekor beğeni almıştı.

Araç devrildi! Çuvallar dolusu para her yere saçıldı!Araç devrildi! Çuvallar dolusu para her yere saçıldı!
'İkinci turda İnce'ye destek vermeyiz!''İkinci turda İnce'ye destek vermeyiz!'
Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak anket!Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak anket!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Tesla Türkiye tesla türkiye

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu Selahattin Bilal hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Selahattin Bilal hayatını kaybetti

24 Haziran seçimleri için dikkat çeken anket!

24 Haziran seçimleri için dikkat çeken anket!

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

Selahattin Demirtaş'ın adaylığı için iptal başvurusu!

Selahattin Demirtaş'ın adaylığı için iptal başvurusu!

AK Parti'nin seçim kampanyasını artık Arter ajansı yapmayacak!

AK Parti'nin seçim kampanyasını artık Arter ajansı yapmayacak!

Arkadaşı onu bu halde görünce hemen kameraya sarıldı!

Arkadaşı onu bu halde görünce hemen kameraya sarıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Google Chrome kullanıyorsanız bu uygulamaları hemen silin!

Google Chrome kullanıyorsanız bu uygulamaları hemen silin!

İnsan gibi ama değil: Google Duplex, zeka testi Turing’i alt üst etti!

İnsan gibi ama değil: Google Duplex, zeka testi Turing’i alt üst etti!

İsmi Samsung’tan cismi Apple’dan: iPhone SE 2’nin gerçek ismi belli oldu

İsmi Samsung’tan cismi Apple’dan: iPhone SE 2’nin gerçek ismi belli oldu

Xiaomi Mi 7’yi boşverin! Xiaomi Mi 8 geliyor

Xiaomi Mi 7’yi boşverin! Xiaomi Mi 8 geliyor

ASUS ROG oyun telefonu çıkartacak!

ASUS ROG oyun telefonu çıkartacak!

Ekranın telefonu olmuş: Lenovo Z5 tamamen ekrandan oluşacak!

Ekranın telefonu olmuş: Lenovo Z5 tamamen ekrandan oluşacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.