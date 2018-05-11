Elon Musk konuştu! Tesla Türkiye’ye mi geliyor?

Tesla elektrikli otomobil piyasasındaki en popüler üreticilerden biri. Bunda şüphesiz medyatik yönü bol olan, çılgın adam Elon Musk’ın payı oldukça büyük. Tesla şimdilik yurtdışında faaliyet gösterdiği için bizim pek yakınen tanımadığımız bir marka. Ancak bizzat Elon Musk’tan gelen açıklamalara göre çok yakın bir zamanda Tüm Türkiye Tesla ile tanışacak.

ELON MUSK: ‘ÜLKENİZİ SEVİYORUM’

Elon Musk malumunuz Twitter’ı pek sık kullanıyor. Musk, Twitter üzerinden kendisine sorulan soruları bir bir cevaplıyor. Bu kez Türk bir kullanıcı Musk’a, hepimizin aklındaki ‘Tesla Türkiye’ye ne zaman gelecek?’ sorusunu yöneltti. Elon Musk ise kullanıcının bu sorusuna ‘’Bu yıl içinde Tesla’yı Türkiye’de piyasaya sürmeyi planlıyoruz. Ülkenizi seviyorum ve piyasaya sunmada bizzat orada olacağım’’ yanıtını verdi.

TESLA TÜRKİYE TOPRAKLARINA RESMEN GİRİŞ YAPACAK

Elon Musk’ın bu paylaşımı sayesinde Tesla’nın resmen Türkiye topraklarına giriş yapacağı, şirketin birinci ağzından teyit edilmiş oldu. Elon Musk geçtiğimiz aylarda Türkiye’ye gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüş, Anıtkabir’i ziyaret etmişti. Musk’ın Anıtkabir’den paylaştığı fotoğrafı Instagram’da rekor beğeni almıştı.

