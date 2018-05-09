Elon Musk şeker işine giriyor

Hazırladığı sıradışı projelerle adından söz ettiren Elon Musk, şu sıralar düşündüğü ve hayata geçirmekte kararlı olduğu yeni işinden kısaca bahsetti.
Elektrikli otomobiller ve tekrar kullanılabilir uzay roketleriyle gündemin en parlak isimlerinden olan Elon Musk, ne var ki Tesla’nın zarar etmesi ve iflas ihtimali gibi durumlarla da karşı karşıya.
Resmi Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Musk, yakında bir şeker firması açmaya hazır olduğunu ve bunun inanılmaz olacağını belirtti. Gelen binlerce soru üzerine ise Musk, “Evet, bu konuda oldukça ciddiyim” açıklamasını yaptı.
Baktığımızda Musk’ın kısa süre önce Boring Company isimli bir firma kurduğunu ve satışa sunduğu lav silahlarının kısa sürede tamamen tükendiğini biliyoruz. Musk’ın piyasayla biraz da gırgır geçtiğini söylemek yalan olmaz. Yine de, “Ne yapsa satıyor yahu” denilen adamlardan biri de o…
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