Elon Musk Tayland'a yardım edecek!

SpaceX firmasının kurucusu ve elektrikli araç üreticisi Tesla'nın Yöneticisi Elon Musk, Tayland'da mağarada mahsur kalan 12 çocuk ve antrenörleri için yardımda bulunacaklarını resmi Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, SpaceX mühendislerinin yarın Tayland'a gitmek için yola çıkacağını ve kurtarma çalışmalarında Tayland hükümetine yardım edeceklerini açıkladı. Kurtarma çalışmaları hakkında bazı Twitter kullanıcılarıyla teknik detayları da paylaşan Musk, mağaranın içine hava pompası ve borular sokarak mahsur kalanların kurtarılabileceği açıkladı.

Musk, konu hakkında yaptığı açıklamada; "Orada şahsen bulunmadan değerlendirilmesi güç birçok zorluk var. Ancak ileriye bakarak sıkı çalışmalı ve elimizden geldiğince yardımcı olmalıyız." dedi.

Tayland'da 12 çocuk ile antrenörleri, Tham Luang Nang Non mağarasına yaptıkları gezide mağaranın girişinin sularla kapanmasının ardından içeride mahsur kalmıştı.

Kayıp çocuklar mağarada 9 gün süren arama çalışmalarının ardından bulunmuş ancak mağaranın bu bölümünün yağmur sularıyla dolması nedeniyle dışarı çıkarılamamıştı. Bakalım Elon Musk, mahsur kalan gençleri gerçekten de kurtarabilecek mi göreceğiz.

Kaynak: Teknolojioku

