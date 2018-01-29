Elon Musk 'zombilerle savaşta kullanılacak' alev makinesini tanıttı!

Instagram hesabından The Boring Company'nin adını taşıyan alev makinesinin görselini yayınlayan Musk, ardından kendisinin ve iki The Boring Company çalışanının cihazları kullanırken çekilen görüntüleri paylaştı.
Musk, alev makinelerinin ön siparişlerinin verilebileceğini belirttiği Twitter hesabından ise, “Zombi istilası olduğunda, alev makinesi aldığınız için mutluluk duyacaksınız. Yaşayan ölülerin üzerinde etkili. Eğer öyle olmadığı anlaşılırsa paranızı iade edeceğiz” ifadelerini paylaştı.
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