HABER

Elon Musk 'zombilerle savaşta kullanılacak' alev makinesini tanıttı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 29.01.2018 14:25 | Son Güncelleme 2 saat önce

Tesla ve SpaceX kurucusu Elon Musk, sahip olduğu The Boring Company şirketinin yeni ürünü olan alev makinelerini en kısa zamanda ABD'de satışa sunacağını duyurdu.

Instagram hesabından The Boring Company'nin adını taşıyan alev makinesinin görselini yayınlayan Musk, ardından kendisinin ve iki The Boring Company çalışanının cihazları kullanırken çekilen görüntüleri paylaştı.


Musk, alev makinelerinin ön siparişlerinin verilebileceğini belirttiği Twitter hesabından ise, “Zombi istilası olduğunda, alev makinesi aldığınız için mutluluk duyacaksınız. Yaşayan ölülerin üzerinde etkili. Eğer öyle olmadığı anlaşılırsa paranızı iade edeceğiz” ifadelerini paylaştı.

Tesla'nın kurucusu Elon Musk yeni araçlarını tanıttı
Elon Musk’ın tellağı konuştu: Onu köpüğün içinde kaybettim
Zombi salgını 100 gün içinde insanlığın nüfusunu 273’e indirebilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
SpaceX zombi Tesla Elon Musk The Boring Company alev makinesi

En Çok Okunan Haberler

Çadırda yaşamını yitiren yaşlı adam Aysun Kayacı'nın babası mı?

Çadırda yaşamını yitiren yaşlı adam Aysun Kayacı'nın babası mı?

Son dakika: Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha... Resmen açıkladı

Son dakika: Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha... Resmen açıkladı

ABD'li komutandan son dakika açıklama: Menbiç'ten çekilmeyeceğiz

ABD'li komutandan son dakika açıklama: Menbiç'ten çekilmeyeceğiz

Böyle aldatma anı görülmedi! Basılınca 'robot' taklidi yapmaya başladı!

Böyle aldatma anı görülmedi! Basılınca 'robot' taklidi yapmaya başladı!

İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklama! Terör örgütlerine ağır darbe vuruldu

İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklama! Terör örgütlerine ağır darbe vuruldu

Ve Seren Serengil cezaevine giriyor! Yerine...

Ve Seren Serengil cezaevine giriyor! Yerine...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
WhatsApp mesajlarına gelecek 10 farklı bildirim seçeneği özelliği nedir?

WhatsApp mesajlarına gelecek 10 farklı bildirim seçeneği özelliği nedir?

Dedikoduyu ve kaçak elektriği oyuna çevirdiler

Dedikoduyu ve kaçak elektriği oyuna çevirdiler

Nissan'dan otomatik park eden terlik!

Nissan'dan otomatik park eden terlik!

Instagram'da GIF paylaşımı nasıl yapılır?

Instagram'da GIF paylaşımı nasıl yapılır?

Razer Wolverine Ultimate inceleme altında

Razer Wolverine Ultimate inceleme altında

LG Mobile yine düşüşte

LG Mobile yine düşüşte

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.