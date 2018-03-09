Emojinin pabucu dama! WhatsApp'ta 'çıkartma' devri

WhatsApp, neredeyse her yeni güncellemede kayda değer yenilikler getiriyor. Bu yenilikler, daha nihai uygulamaya eklenmeden, beta sürecinde öğrenilebiliyor. Örneğin, bu beta programları sayesinde Android için yayınlanan son WhatsApp beta uygulamasında WhatsApp’ın bir çeşit mağaza sistemine geçeceği ortaya çıkmıştı.

Geçtiğimiz hafta deşifre olan WhatsApp Mağaza için yeni güncelleme bugün geldi.

WHATSAPP MESAJLARI ARTIK DAHA EĞLENCELİ



Yayınlanan yeni beta sürümü ile birlikte özenle tasarlanmış çıkartmalar WhatsApp mağaza üzerinden kullanıcıların kullanımına sunuluyor. WhatsApp mağazasında yayınlanan çıkartmaları kullanabilmek için önce istenilen çıkartmanın telefona indirilmesi gerekiyor. Çıkartmalar indirildikten sonra sohbetlerde kullanılabiliyor. Artık her duygu için bir çıkartma sunan WhatsApp, tıpkı Facebook’ta olduğu gibi çıkartmalar ile mesaj gönderip mesajlaşmayı eğlenceli bir hale getirmeyi amaçlıyor. Bu arada yeni çıkartmaların oldukça tatliş ve şirin olduğunu söylesek yanlış olmaz.

YENİ WHATSAPP ÇIKARTMALARI NASIL KULLANILIR?



Yeni özellikleri şimdilik sadece beta programındaki Android kullanıcıları test edebiliyor. Beta sürecinde bulunan kullanıcıların arasındaki test aşamasından sonra WhatsApp’ın hem Android hem İOS uygulamasına yeni çıkartmaları eklemesi bekleniyor.