HABER

Emojinin pabucu dama! WhatsApp'ta 'çıkartma' devri

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.03.2018 21:44 | Son Güncelleme

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bir yeniliği daha uygulamasına getiriyor. WhatsApp, emojilerin pabucunu dama atacak gibi görünen eğlenceli yeni çıkartmaları uygulamasına ekledi.

Emojinin pabucu dama! WhatsApp'ta 'çıkartma' devri

WhatsApp, neredeyse her yeni güncellemede kayda değer yenilikler getiriyor. Bu yenilikler, daha nihai uygulamaya eklenmeden, beta sürecinde öğrenilebiliyor. Örneğin, bu beta programları sayesinde Android için yayınlanan son WhatsApp beta uygulamasında WhatsApp’ın bir çeşit mağaza sistemine geçeceği ortaya çıkmıştı.
Geçtiğimiz hafta deşifre olan WhatsApp Mağaza için yeni güncelleme bugün geldi.

WHATSAPP MESAJLARI ARTIK DAHA EĞLENCELİ

Yayınlanan yeni beta sürümü ile birlikte özenle tasarlanmış çıkartmalar WhatsApp mağaza üzerinden kullanıcıların kullanımına sunuluyor. WhatsApp mağazasında yayınlanan çıkartmaları kullanabilmek için önce istenilen çıkartmanın telefona indirilmesi gerekiyor. Çıkartmalar indirildikten sonra sohbetlerde kullanılabiliyor. Artık her duygu için bir çıkartma sunan WhatsApp, tıpkı Facebook’ta olduğu gibi çıkartmalar ile mesaj gönderip mesajlaşmayı eğlenceli bir hale getirmeyi amaçlıyor. Bu arada yeni çıkartmaların oldukça tatliş ve şirin olduğunu söylesek yanlış olmaz.

whatsapp cıkartma

YENİ WHATSAPP ÇIKARTMALARI NASIL KULLANILIR?

Yeni özellikleri şimdilik sadece beta programındaki Android kullanıcıları test edebiliyor. Beta sürecinde bulunan kullanıcıların arasındaki test aşamasından sonra WhatsApp’ın hem Android hem İOS uygulamasına yeni çıkartmaları eklemesi bekleniyor.

Eşini kayınbiraderine öldürttü! Ceza indirimi aldıEşini kayınbiraderine öldürttü! Ceza indirimi aldı
Abdullah Ağar'dan olay yaratacak Afrin iddiasıAbdullah Ağar'dan olay yaratacak Afrin iddiası
Özel harekat timleri Afrin için hazırlanıyor!Özel harekat timleri Afrin için hazırlanıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Whatsapp WhatsApp çıkartmalar WhatsApp store whatsapp mesajları emoji

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı'nın makyajsız halini Acun Ilıcalı paylaştı

Şeyma Subaşı'nın makyajsız halini Acun Ilıcalı paylaştı

Suriye'den flaş açıklama: Türkiye'nin işgaline karşı...

Suriye'den flaş açıklama: Türkiye'nin işgaline karşı...

Dünya Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor!

Dünya Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor!

Son dakika: Murat Başoğlu davasında karar çıktı

Son dakika: Murat Başoğlu davasında karar çıktı

Alanyaspor 4 - 1 Başakşehir maç özeti

Alanyaspor 4 - 1 Başakşehir maç özeti

Çavuşoğlu: ABD ile mutabık kaldık

Çavuşoğlu: ABD ile mutabık kaldık

Okuyucu Yorumları 1 yorum
emoji olmez gardaaaas
Diğer Haberler
PlayStation 4 için yeni güncelleme çıktı! Güncelleme ile gelen yenilikler neler?

PlayStation 4 için yeni güncelleme çıktı! Güncelleme ile gelen yenilikler neler?

Apple’dan ucuz yollu Homepod geliyor

Apple’dan ucuz yollu Homepod geliyor

Korkmaya hazır olun! Efsanelerin oyunu artık ücretsiz

Korkmaya hazır olun! Efsanelerin oyunu artık ücretsiz

Azmin zaferi: Android İOS’u solladı!

Azmin zaferi: Android İOS’u solladı!

Rekorların oyunu PUBG'ye yeni harita!

Rekorların oyunu PUBG'ye yeni harita!

Honor 7C geliyor

Honor 7C geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.