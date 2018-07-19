Emporio Armani Connected 2018 fiyatıyla öne çıkıyor

Akıllı saat sektörünün gün geçtikçe daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ettiği, inkar edilemez bir gerçek. İlk başlarda sadece Samsung, LG ve Apple gibi teknoloji odaklı firmaların öncülük ettiği pazara, sonradan lüks saat markaları da dahil olmuştu. Nitekim bu saat markaları arasında Emporio Armani de yer alıyor. Saat sektörünün önemli ismi, geçtiğimiz gün WearOS ile donattığı Emporio Armani Connected 2018 modelini tanıttı.

Hatırlanacağı üzere Emporio Armani, ilk akıllı saatini geçtiğimiz yıl satışa sunmuştu. Fakat bu saat pek çok açıdan, beklentilerin oldukça altındaydı. Nitekim kısa süre önce tanıtılan Emporio Armani Connected 2018, işlevsellik açısından segmentindeki rakiplerine yakın bir görünüm çiziyor.

Wear OS ile donatılan saatte, kalp hızı ölçer, GPS ve NFC gibi özellikler de mevcut. Bu sayede harita uygulamalarını kullanabiliyor ya da Google Pay ile ödeme yapabiliyorsunuz.

Emporio Armani teknik özellikler kısmında önemli bir güncellemeye gitmemiş. Ünlü saat markası, geçtiğimiz sene satışa sunduğu modelde olduğu gibi yine Snapdragon Wear 2100 yonga setini tercih etmiş.

Emporio Armani Connected 2018, Android Kitkat 4.4 ve üzeri ya da iOS 9.3 ve üzeri işletim sistemleriyle sorunsuz bir şekilde çalışabiliyor. Bu ay içerisinde satışa sunulacak olan saatin fiyatı ise 295 dolar olarak belirlenmiş durumda.

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