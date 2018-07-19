Emporio Armani Connected 2018 fiyatıyla öne çıkıyor

Akıllı saat sektörünün gün geçtikçe daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ettiği, inkar edilemez bir gerçek. İlk başlarda sadece Samsung, LG ve Apple gibi teknoloji odaklı firmaların öncülük ettiği pazara, sonradan lüks saat markaları da dahil olmuştu. Nitekim bu saat markaları arasında Emporio Armani de yer alıyor. Saat sektörünün önemli ismi, geçtiğimiz gün WearOS ile donattığı Emporio Armani Connected 2018 modelini tanıttı.
Hatırlanacağı üzere Emporio Armani, ilk akıllı saatini geçtiğimiz yıl satışa sunmuştu. Fakat bu saat pek çok açıdan, beklentilerin oldukça altındaydı. Nitekim kısa süre önce tanıtılan Emporio Armani Connected 2018, işlevsellik açısından segmentindeki rakiplerine yakın bir görünüm çiziyor.
Wear OS ile donatılan saatte, kalp hızı ölçer, GPS ve NFC gibi özellikler de mevcut. Bu sayede harita uygulamalarını kullanabiliyor ya da Google Pay ile ödeme yapabiliyorsunuz.
Emporio Armani teknik özellikler kısmında önemli bir güncellemeye gitmemiş. Ünlü saat markası, geçtiğimiz sene satışa sunduğu modelde olduğu gibi yine Snapdragon Wear 2100 yonga setini tercih etmiş.
Emporio Armani Connected 2018, Android Kitkat 4.4 ve üzeri ya da iOS 9.3 ve üzeri işletim sistemleriyle sorunsuz bir şekilde çalışabiliyor. Bu ay içerisinde satışa sunulacak olan saatin fiyatı ise 295 dolar olarak belirlenmiş durumda.
En iyi Cosplay çalışmaları! – 5
Son dakika! Trump'tan Erdoğan'a Rahip Brunson çağrısı
Son dakika! Adnan Oktar tutuklandı
Bu görüntüler sonrası harekete geçildi! Maganda damat ve sağdıcı her yerde aranıyor
Son dakika! OHAL sona erdi
Sosyal medya, Melania Trump'ın Putin'le tokalaşırken yüz ifadesini konuşuyor
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay istifa etti
Avrupa Birliği'nin cezası Google'ı değil, Android severleri yakacak
Kemal Kılıçdaroğlu'na bir darbe de kendi vekillerinden!
BİM coştu: Şimdi de 599 TL’ye bilgisayar satacak!
İşte Adnan Hoca'nın aslanları ve meslekleri
Bu şehir yaza hasret!
Hastanede kan donduran olay! Çocuğunun ateşi düşmeyince doktorun başında parke taşı parçaladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum