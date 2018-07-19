HABER

Emporio Armani Connected 2018 fiyatıyla öne çıkıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.07.2018 07:36 | Son Güncelleme

Saat sektörünün önemli isimlerinden biri olan Emporio Armanı, WearOS ile donattığı yeni akıllı saatini duyurdu. İşte 300 dolarlık Emporio Armani Connected 2018 hakkındaki detaylar.

Emporio Armani Connected 2018 fiyatıyla öne çıkıyor

Akıllı saat sektörünün gün geçtikçe daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ettiği, inkar edilemez bir gerçek. İlk başlarda sadece Samsung, LG ve Apple gibi teknoloji odaklı firmaların öncülük ettiği pazara, sonradan lüks saat markaları da dahil olmuştu. Nitekim bu saat markaları arasında Emporio Armani de yer alıyor. Saat sektörünün önemli ismi, geçtiğimiz gün WearOS ile donattığı Emporio Armani Connected 2018 modelini tanıttı.

Hatırlanacağı üzere Emporio Armani, ilk akıllı saatini geçtiğimiz yıl satışa sunmuştu. Fakat bu saat pek çok açıdan, beklentilerin oldukça altındaydı. Nitekim kısa süre önce tanıtılan Emporio Armani Connected 2018, işlevsellik açısından segmentindeki rakiplerine yakın bir görünüm çiziyor.

Wear OS ile donatılan saatte, kalp hızı ölçer, GPS ve NFC gibi özellikler de mevcut. Bu sayede harita uygulamalarını kullanabiliyor ya da Google Pay ile ödeme yapabiliyorsunuz.

Emporio Armani teknik özellikler kısmında önemli bir güncellemeye gitmemiş. Ünlü saat markası, geçtiğimiz sene satışa sunduğu modelde olduğu gibi yine Snapdragon Wear 2100 yonga setini tercih etmiş.

Emporio Armani Connected 2018, Android Kitkat 4.4 ve üzeri ya da iOS 9.3 ve üzeri işletim sistemleriyle sorunsuz bir şekilde çalışabiliyor. Bu ay içerisinde satışa sunulacak olan saatin fiyatı ise 295 dolar olarak belirlenmiş durumda.

En iyi Cosplay çalışmaları! – 5

PARTNERİşte benim annem!İşte benim annem!
10 GB RAM’li telefon geliyor!10 GB RAM’li telefon geliyor!
iPhone X’te bile olmayan bir özellikle gelecek iPhone X’te bile olmayan bir özellikle gelecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emporio Armani WearOS

En Çok Okunan Haberler

Köşe yazarı Ersoy Dede'den Aref Ghafouri hakkında bomba iddia: Yalan Söylüyor

Köşe yazarı Ersoy Dede'den Aref Ghafouri hakkında bomba iddia: Yalan Söylüyor

Son dakika! Adnan Oktar tutuklandı

Son dakika! Adnan Oktar tutuklandı

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'den dikkat çeken FETÖ açıklaması: Yaşar Tunagür, Gülen'e yardım etti!

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'den dikkat çeken FETÖ açıklaması: Yaşar Tunagür, Gülen'e yardım etti!

Son dakika! Trump'tan Erdoğan'a Rahip Brunson çağrısı

Son dakika! Trump'tan Erdoğan'a Rahip Brunson çağrısı

Beşiktaş, Fabri için Fulham'la 6 milyon euroya anlaşma sağladı!

Beşiktaş, Fabri için Fulham'la 6 milyon euroya anlaşma sağladı!

Son dakika! OHAL sona erdi

Son dakika! OHAL sona erdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
iPhone X fiyatı yakında tekrardan ucuzlayacak

iPhone X fiyatı yakında tekrardan ucuzlayacak

Aston Martin, sektördeki tüm ezberleri bozdu

Aston Martin, sektördeki tüm ezberleri bozdu

10 GB RAM’li telefon geliyor!

10 GB RAM’li telefon geliyor!

iPhone X’te bile olmayan bir özellikle gelecek

iPhone X’te bile olmayan bir özellikle gelecek

Bixby tuşu Tab A2’ye eşlik edecek

Bixby tuşu Tab A2’ye eşlik edecek

Yahoo Messenger artık yok

Yahoo Messenger artık yok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.