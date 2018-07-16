En çok arıza yapan akıllı telefonlar belli oldu! Liste oldukça şaşırtıcı…

En çok arızalanan telefon markaları yeni bir rapor aracılığıyla açıklandı. 2017’nin son çeyreğini kapsayan rapor, günümüzde birçok telefonun çabuk arızalandığını savunan insanları haklı çıkartabilir; özellikle Samsung kullanıcılarını.

İŞTE EN ÇOK ARIZA YAPAN TELEFON MARKALARI

Samsung en çok arıza yapan telefon markaları listesinin zirvesinde yer alıyor. Samsung’un arkasından ise yine Uzakdoğulu üreticiler geliyor. Listenin 2. sırasında Çinli üretici Xiaomi varken Xiaomi’yi sırasıyla Motorola, LG ve Lenovo takip ediyor. Apple’ı soracak olursanız size bir cevabımız yok çünkü şaşırtıcı bir şekilde listede Apple yok

EN ÇOK ARIZA YAPAN AKILLI TELEFONLAR

En çok arıza yapan akıllı telefonlar listesinde ise ilk sırada bir Çinli var. Çinli üretici Xiaomi’nin Redmi 4 modeli listenin başını çekiyor. Redmi 4’ü ise sırasıyla Moto G Plus, Lenovo K8 ve Nokia 6 takip ediyor. En çok arıza yapan 10 telefonu sıralayan listede Samsung kendine epey bir yer buluyor zira listede Samsung’un 5 telefonu yer alıyor. Apple ise yine listede yer almıyor.

APPLE VE SAMSUNG ŞAŞIRTTI AMA…

Apple listeden alnının akıyla çıkıyor desek yeridir. Bu durum bazı iPhone kullanıcılarının ‘’Apple sağlam ağbii’’ gibi birçok görüşünü destekler nitelikte. Fakat bu liste diğer üreticilerin kötü olduğunu göstermiyor. Samsung’un listede fazlaca yer bulması, şirketin yüksek satış rakamlarına ulaşmasından kaynaklanıyor. Çok fazla satan akıllı telefona gelen arızalar, daha az satan diğer üreticiden pek tabii fazla oluyor. Bu da Samsung markalı birçok akıllı telefonun listeye girmesine sebep oluyor.



