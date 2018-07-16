En çok arıza yapan akıllı telefonlar belli oldu! Liste oldukça şaşırtıcı…

En çok arızalanan telefon markaları yeni bir rapor aracılığıyla açıklandı. 2017’nin son çeyreğini kapsayan rapor, günümüzde birçok telefonun çabuk arızalandığını savunan insanları haklı çıkartabilir; özellikle Samsung kullanıcılarını.
Samsung en çok arıza yapan telefon markaları listesinin zirvesinde yer alıyor. Samsung’un arkasından ise yine Uzakdoğulu üreticiler geliyor. Listenin 2. sırasında Çinli üretici Xiaomi varken Xiaomi’yi sırasıyla Motorola, LG ve Lenovo takip ediyor. Apple’ı soracak olursanız size bir cevabımız yok çünkü şaşırtıcı bir şekilde listede Apple yok
En çok arıza yapan akıllı telefonlar listesinde ise ilk sırada bir Çinli var. Çinli üretici Xiaomi’nin Redmi 4 modeli listenin başını çekiyor. Redmi 4’ü ise sırasıyla Moto G Plus, Lenovo K8 ve Nokia 6 takip ediyor. En çok arıza yapan 10 telefonu sıralayan listede Samsung kendine epey bir yer buluyor zira listede Samsung’un 5 telefonu yer alıyor. Apple ise yine listede yer almıyor.
Apple listeden alnının akıyla çıkıyor desek yeridir. Bu durum bazı iPhone kullanıcılarının ‘’Apple sağlam ağbii’’ gibi birçok görüşünü destekler nitelikte. Fakat bu liste diğer üreticilerin kötü olduğunu göstermiyor. Samsung’un listede fazlaca yer bulması, şirketin yüksek satış rakamlarına ulaşmasından kaynaklanıyor. Çok fazla satan akıllı telefona gelen arızalar, daha az satan diğer üreticiden pek tabii fazla oluyor. Bu da Samsung markalı birçok akıllı telefonun listeye girmesine sebep oluyor.
Trump-Putin görüşmesinde gerginlik! Üstüne atladılar
ABD’nin İran'la ilgili bir cümlesi petrol fiyatlarını sert düşürdü
Adnan Oktar ile birlikte gözaltına alınan 'Kedicik'ler gözaltındayken polislerden bakın ne talep etti!
Eski kabinedeki 5 bakana Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Kabinesi'nde yeni görev!
Çanakkale Çan'da kaybolan 22 yaşındaki zihinsel engelli kıza Bursa'da 9 kişi tecavüz etti
Antalya'da kadınlara cinsel organını gösteren Suriyeli kendini böyle savundu: Teşhirci değil, hacıyım!
Başbakan eski Yardımcısı Bekir Bozdağ, Anayasa Komisyonu Başkanı oldu
CHP Sözcüsü Tezcan: Edindiğimiz izlenim imzanın toplanamayacağı yönünde
Burası ne Akdeniz ne de Ege! Avrupa ve Türkiye'den turist akıyor
Güneşlenirken bikini izi çıkmasını istemeyince...
Kalp rahatsızlığı belirtileri nelerdir?
Okuyucu Yorumları 0 yorum