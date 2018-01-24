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En çok sahtesi yapılan telefon modeli

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 24.01.2018 17:29 | Son Güncelleme 1 saat önce

En çok çakması üretilen telefon modelleri arasında birinci sırayı Samsung’un 2016 yılında piyasaya sürdüğü amiral gemisi telefonu Galaxy S7 Edge’nin Avrupa sürümü yer alıyor.

En çok sahtesi yapılan telefon modeli

Antutu’nun 2017 verileri analiz edildiğinde, en çok sahtesi yapılan telefon markası Samsung oldu. Samsung, çakma akıllı telefon pazarında %36.23 oranı ile açık ara lider. Apple ise %7.72 ile ikinci sırada yer alıyor.

Galaxy S7 Edge, 8% oranıyla en çok sahtesi yapılan telefon modeli. En çok çakması üretilen telefon modelleri arasında birinci sırayı Samsung’un 2016 yılında piyasaya sürdüğü amiral gemisi telefonu Galaxy S7 Edge’nin Avrupa sürümü yer alıyor. İkinci sırada Galaxy S7 Edge’in Çin sürümü, üçüncü sırada ise Galaxy S7 bulunuyor.

%7.72 oranı ile ikinci sırada yer alan Apple’ın en çok çakması üretilen modeli iPhone 7 Plus oldu. Listenin 5. sırasında yer alan iPhone 7 Plus, 2.67% orana sahip. Xiaomi, Oppo, OnePlus ve Huawei taklitleri listenin üst sıralarında yer alıyor.

Çakması yapılan telefonların çoğu bekleneceği gibi düşük kaliteli. Çakma telefonların %60’ı maliyeti azaltmak için dört çekirdekli üretilmiş. Ekran ve işlemcide de durum çok da farklı değil.

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji Samsung Galaxy S7 Edge

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