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En değerli otomobil markası

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.06.2018 08:11 | Son Güncelleme

Dünyanın en değerli markalarının sıralandığı “BranZ Top 100 Global Brands 2018” listesinde Japon otomotiv devi Toyota dünyanın en değerli otomobil markası seçildi. İşte konu ile ilgili detaylar.

En değerli otomobil markası

Toyota, art arda tam altıncı defa dünyanın değerli otomobil markası unvanını korumayı başardı. Japon üretici son yıllarda Avrupa ve Amerika pazarında attığı istikrarlı adımlar ile şirket değerini %5 artışla tam 30 milyar dolara yükseltti. Son 13 yıldır tam 11 defa bu listede zirvede yer alan Toyota, sadece 2010 ve 2012 yıllarında sıralamada ikinci sıraya düştü.

Mercedes-Benz, Toyota’nın hemen altında, ikinci sırada yer alıyor!

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz ise dünyanın en değerli otomobil markaları listesinde Münih merkezli rakibi BMW’yi geçerek ikinci sıraya yerleşti. Son iki yıldır BMW’nin gerisinde kalan Mercedes-Benz, bu yıl marka değerini %9 oranında arttırarak 25,7 milyar dolara ulaştı. BMW ise 25.6 milyarlık marka değeri ile üçüncü sıraya geriledi. Şimdi gelelim listedeki ilk 10’a.

1. Toyota 29,99 milyar dolar (%5 büyüme)
2. Mercedes-Benz  25,68 milyar dolar (%9 büyüme)
3. BMW 25,62 milyar dolar (%4 büyüme)
4. Ford 12,74 milyar dolar (%2 küçülme)
5. Honda 12,70 milyar dolar (%4 büyüme)
6. Nissan 11,43 milyar dolar (%1 büyüme)
7. Audi 9,63 milyar dolar (%3 büyüme)
8. Tesla 9,42 milyar dolar (%60 büyüme)
9. Maruti Suzuki  6,38 milyar dolar
10. Volkswagen 5,99  milyar dolar
 
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Anahtar Kelimeler:
Toyota mercedes benz

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