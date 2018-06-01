En değerli otomobil markası

Toyota, art arda tam altıncı defa dünyanın değerli otomobil markası unvanını korumayı başardı. Japon üretici son yıllarda Avrupa ve Amerika pazarında attığı istikrarlı adımlar ile şirket değerini %5 artışla tam 30 milyar dolara yükseltti. Son 13 yıldır tam 11 defa bu listede zirvede yer alan Toyota, sadece 2010 ve 2012 yıllarında sıralamada ikinci sıraya düştü.

Mercedes-Benz, Toyota’nın hemen altında, ikinci sırada yer alıyor!

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz ise dünyanın en değerli otomobil markaları listesinde Münih merkezli rakibi BMW’yi geçerek ikinci sıraya yerleşti. Son iki yıldır BMW’nin gerisinde kalan Mercedes-Benz, bu yıl marka değerini %9 oranında arttırarak 25,7 milyar dolara ulaştı. BMW ise 25.6 milyarlık marka değeri ile üçüncü sıraya geriledi. Şimdi gelelim listedeki ilk 10’a.

1. Toyota 29,99 milyar dolar (%5 büyüme)

2. Mercedes-Benz 25,68 milyar dolar (%9 büyüme)

3. BMW 25,62 milyar dolar (%4 büyüme)

4. Ford 12,74 milyar dolar (%2 küçülme)

5. Honda 12,70 milyar dolar (%4 büyüme)

6. Nissan 11,43 milyar dolar (%1 büyüme)

7. Audi 9,63 milyar dolar (%3 büyüme)

8. Tesla 9,42 milyar dolar (%60 büyüme)

9. Maruti Suzuki 6,38 milyar dolar

10. Volkswagen 5,99 milyar dolar



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