En güvenilir sosyal medya seçildi

Farklı sosyal medya araçları ile karşılaştırıldığında kullanıcılar LinkedIn ’i alanında tek olması yönü ile daha değerli buluyor. Sosyal medya kullanıcılarına göre en güvenilir içeriklere LinkedIn’de ulaşılıyor. LinkedIn üyelerine göre bu mecrayı diğer sosyal medyalardan ayıran özellikler kendilerini geliştirmesine yardımcı olması, sektörden güncel haberleri barındırması ve tecrübe, bilgi, deneyim ve başarı hikayelerine erişilebilen bir platform olması.

Diğer sosyal medya araçlarına göre kullanıcıların LinkedIn’i tercih etmelerinin en önemli sebebi güvenilir içerikler barındırması. İkinci sırada ise sadece iş amaçlı kullanılması geliyor. Kadınlar için, güvenilir içerikler barındırması en yüksek skoru alırken; erkekler için, profesyonellerin bulunduğu bir network ağı olması en fazla skor alan neden olarak belirleniyor.

Günde Ortalama 17 Dakika LinkedIn

Kullanıcıların %24’ü haftada 3-4 gün LinkedIn’e girerken, %20’si her gün LinkedIn’lerini kontrol ediyorlar. Özellikle 18-44 yaş grubunun ortalama girme sıklığı yaklaşık 2,7 gün olarak görülüyor. Kadınlar genel ortalamanın üzeri sıklıkta LinkedIn’e girmeyi tercih ediyor.