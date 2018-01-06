HABER

Etiketlerinizi istediğiniz gibi, hızlıca basabilirsiniz

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 06.01.2018 13:29 | Son Güncelleme 4 saat önce

Artık baskı işlemleriniz için bir matbaa operasyonuna ya da ön baskı işlemine ihtiyacınız yok. Epson ColorWorks C7500 ile etiketlerinizi istediğiniz gibi, hızlıca basabilirsiniz.

Etiketlerinizi istediğiniz gibi, hızlıca basabilirsiniz

Epson ColorWorks C7500, kendi bünyenizde oluşturabileceğiniz etiketlemelerinizde kullanabileceğiniz bir model. Bu modelle butik etiket uygulamalarınızı kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Saniyede 30cm baskı hızına sahip olan bu cihazla, binlerce etiketi istediğiniz tipte basabilirsiniz.

Çok hızlı ve yüksek çözünürlüğe sahip olan cihazı ister içindeki rulo ile isterseniz de dışarıdan ekleyeceğiniz rulo ile besleyebilirsiniz. Ve tabii ki çıkışta etiketlerinizi sardırma imkanınız da var.
C7500 ile tüm sektörlere çeşitli konularda çözümler sunuluyor. Cam şişelerden karton kutulara, plastik ambalajlardan kağıt zarflara kadar birçok ambalaj için etiket çözümünüz var.

Böylelikle matbaa operasyonu ve ön baskı işlemine gerek kalmadan işlemlerinizi hızlıca halledebiliyorsunuz.

İnceleme videosu için buraya tıklayınız

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
teknoloji Epson ColorWorks C7500

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisi ile kaçan 50 yaşındaki kadın, kocasının yaklaşmasını çaresizlikle izledi

Sevgilisi ile kaçan 50 yaşındaki kadın, kocasının yaklaşmasını çaresizlikle izledi

Son dakika: İstanbul'da minibüs ile otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika: İstanbul'da minibüs ile otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Canan Karatay'ı canlı yayında şok! Herkesin merak ettiği şeyi sordu

Canan Karatay'ı canlı yayında şok! Herkesin merak ettiği şeyi sordu

Doktorlar bilimsel değil dedi o dinlemedi! Aç kalarak kanseri yenmeye çalıştı!

Doktorlar bilimsel değil dedi o dinlemedi! Aç kalarak kanseri yenmeye çalıştı!

Çipras bugün Kardak'a mı çıkacak? Türk savaş gemisi bölgede

Çipras bugün Kardak'a mı çıkacak? Türk savaş gemisi bölgede

Şanlıurfa'daki Urfa Kalesi'nde fotoğraf çekmek isterken metrelerce yüksekten düşerek hayatını kaybetti

Şanlıurfa'daki Urfa Kalesi'nde fotoğraf çekmek isterken metrelerce yüksekten düşerek hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dacia Duster yenilendi

Dacia Duster yenilendi

G-Serisi Detroit Motor Show’a hazır!

G-Serisi Detroit Motor Show’a hazır!

HP dizüstü bilgisayar kullananlara çok önemli uyarı

HP dizüstü bilgisayar kullananlara çok önemli uyarı

Güneş neden tüm yakıtını tüketmiyor?

Güneş neden tüm yakıtını tüketmiyor?

Exynos 9810: İşte en önemli 10 özelliği

Exynos 9810: İşte en önemli 10 özelliği

Apple: Tüm iPhone, iPad ve Mac bilgisayarlar yeni güvenlik açıklarından etkilendi

Apple: Tüm iPhone, iPad ve Mac bilgisayarlar yeni güvenlik açıklarından etkilendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.