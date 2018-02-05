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Ev sinemasında son teknoloji

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 05.02.2018 16:59 | Son Güncelleme

‘Mekan ve mesafe sınırı’ tanımadan lazer görüntü kalitesinde sinema keyfi Epson EH-LS100 ile artık evinizde!

Ev sinemasında son teknoloji

Film seyretmeyi ve oyun oynamayı sevenler için yepyeni bir teknoloji Epson EH-LS100 ile evinize geliyor. Bu modelde mesafe sınırı yok. Projektör yerine değil televizyon yerine geçiyor denebilir.

Montaj olmadan evinizde dilediğiniz yere koyarak 2 metre 80 santimetre gibi bir dev ekrana sahip olabiliyorsunuz, üstelik lazer görüntü kalitesinde. Mekan ve mesafe tanımayan yeni model EH-LS100’ün perde ya da duvara sadece 6 santimetre gibi ultra kısa bir mesafede konumlandırılması yeterli. Ekran büyüklüğü 70 ila 130 inç arasında değişen model esnek yapısıyla fark yaratıyor.

3LCD teknolojisi ve 4.000 lümenlik yüksek Beyaz ve Renkli Işık Çıkışıyla (CLO) ortam aydınlık olsa dahi canlı ve gerçekçi görüntüler sunan EH-LS100, aynı zamanda belirgin gölge ayrıntılarını ve derin siyahları 2.500.000:1 kontrast oranıyla sağlıyor. Ayrıntı Geliştirme özelliği de daha keskin ve pürüzsüz resimler sunuyor.

Ekonomik modda kullanıldığında 30 bin saate varan kullanım ömrüyle neredeyse sınır tanımayan modelde lamba teknolojisi kullanılmıyor. Epson EH-LS100’de DVD oynatıcıları, oyun konsolları ve diğer cihazları bağlamak için tasarlanmış üç HDMI girişi (bir MHL dahil) bulunmakta.

RJ45 bağlantısı veya opsiyonel ELPAP10 adaptör üzerinden Wi-Fi bağlantısıyla ev ağı üzerinden kolayca kontrol edilebilen EH-LS100’de iProjection uygulaması üzerinden akıllı cihazlar kolaylıkla kullanılabilir.

[Ürünün videosunu izlemek için buraya tıklayınız](https://donanimgunlugu.com/epson-eh-ls100-en-yeni-teknoloji-157682)

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Anahtar Kelimeler:
ev sineması teknoloji

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