Eyvah Eyvah: PUBG Corp., Fortnite'a dava açtı!

PUBG hem PC tarafında hem de PUBG Mobile ile mobil tarafta yer alıyor. Çıktığı günden itibaren zirvede yer alan ve diğer oyunların sesini duyamayan PUBG'nin bu havası Epic Games’in tamamen ücretsiz Battle Royal oyunu Fortnite'ın çıkışıyla bozuldu. Her geçen gün iki oyun arasında artan rekabet ve piyasaya hakim olma anlayışı artık beklenildiği gibi mahkeme salonlarına taşındı.

PUBG'NİN SAHİBİ FORTNİTE'A SAVAŞ AÇTI



PUBG'nin haklarına sahip olan PUBG Corp., anavatanı Güney Kore'nin başkenti Seul'da Fortnite'ın yapımcısı Epic Games'e dava açtı. PUBG Corp.’ın iddialarına göre davaya Fortnite'ın PUBG'nin bir kopyası olması sebep oldu.

PUBG VE FORTNİTE HAKKINDAKİ SON KARARI MAHKEME VERECEK



Biz ne dersek diyelim en doğru kararı her iki tarafı dinleyecek olan Seul Bölge Mahkemesi verecek. Şimdilik dava sadece Güney Kore’de görülse de PUBG Corp. ilerde başka ülkelerde de dava açması muhtemel.

