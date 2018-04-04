HABER

Facebook: 87 milyon kullanıcının verileri usulsüz kullanıldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.04.2018 22:24 | Son Güncelleme

Facebook, kullanıcı bilgilerinin Cambridge Analytica şirketi tarafından usulsüz kullanıldığının ortaya çıktığı skandalda, 87 milyona yakın kullanıcının etkilendiğini açıkladı.

Facebook: 87 milyon kullanıcının verileri usulsüz kullanıldı

Sosyal medya şirketi Facebook, veri sızıntısıyla ilgili yaşadığı skandaldan etkilenen kullanıcı sayısının 87 milyonu bulduğunu duyurdu.

Facebook Üst Teknoloji Yöneticisi (CTO) Mike Schroepfer yaptığı açıklamada, Londra merkezli "Cambridge Analytica" adlı veri analiz firmasının, 50 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri ABD ve İngiltere'de kritik siyasi seçimleri etkilemek için usulsüz kullandığına yönelik iddiaların değerlendirildiğini bildirdi.

Schroepfer açıklamada, "Çoğu ABD'de bulunan yaklaşık 87 milyon kullanıcıyla ilgili bilgilerin Cambridge Analytica'yla uygunsuz şekilde paylaşıldığına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Schroepfer, kullanıcıların bilgilerini daha iyi korumak için Facebook'un yürüttüğü güvenlik önlemleri hakkında da bilgiler paylaştı.

Pazartesi gününden itibaren Facebook kullanıcılarıyla yükledikleri uygulamalarla ilgili linklerin paylaşılmaya başlanacağını belirten Schroepfer, üyelere bu uygulamalarda paylaştıkları kişisel bilgilerin de gösterileceği bilgisini paylaştı.

Schroepfer, Cambridge Analytica'ya verileri usulsüz biçimde sızan kullanıcıların bu konuda bilgilendirileceğini vurgularken, tüm Facebook kullanıcılarının da istemedikleri uygulamaları silebileceklerinin altını çizdi.

ZUCKERBERG HAFTAYA İFADE VERECEK

ABD Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesi Başkanı Greg Walden ve Komite Üyesi Frank Pallone Jr., Facebook kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'in gelecek çarşamba veri skandalıyla ilgili komitede ifade vereceğini bildirdi.

Her iki milletvekilinden yapılan ortak açıklamada, "Komitedeki oturum, tüketicilerin veri gizliliğiyle ilgili önemli sorunlara ışık tutacak ve Amerikalılar internetteki kişisel bilgilerine neler olduğunu daha iyi anlayacak." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Facebook kaynakları, Zuckerberg'in gelecek salı günü de ABD Senatosu Yargı Komitesinde ifade vereceğini açıklamıştı.

İngiliz vekiller YPG'ye dayanışma sözü verdi!İngiliz vekiller YPG'ye dayanışma sözü verdi!
Gökova Körfezi imara mı açılıyor?Gökova Körfezi imara mı açılıyor?
Ekmeleddin vakası! Ekmeleddin vakası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Facebook SKANDAL Cambridge Analytica

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

Üçlü zirve sonrası liderlerden önemli açıklamalar! Putin Erdoğan'ın yeni teklifini açıkladı!

Üçlü zirve sonrası liderlerden önemli açıklamalar! Putin Erdoğan'ın yeni teklifini açıkladı!

ABD kararını verdi! Suriye'deki Amerikan askerleri...

ABD kararını verdi! Suriye'deki Amerikan askerleri...

Özgecan'ın babası Mehmet Aslan: 'Nihat Doğan haftalarca bizi taciz etti'

Özgecan'ın babası Mehmet Aslan: 'Nihat Doğan haftalarca bizi taciz etti'

İki arkadaşıyla geneleve gitti! Sonrası dehşet!

İki arkadaşıyla geneleve gitti! Sonrası dehşet!

İlginizi Çekebilir

WhatsApp'a bir dizi bomba özellik geliyor!

WhatsApp'a bir dizi bomba özellik geliyor!

Dikkat dikkat: iPhone’larda şoke eden bir açık bulundu!

Dikkat dikkat: iPhone’larda şoke eden bir açık bulundu!

GetContact ve benzeri uygulamalar için BTK devrede!

GetContact ve benzeri uygulamalar için BTK devrede!

GetContact uygulamasını indirenler dikkat! 'Kim nasıl kaydetmiş' diye sorarken tehlikede olabilirsiniz

GetContact uygulamasını indirenler dikkat! 'Kim nasıl kaydetmiş' diye sorarken tehlikede olabilirsiniz

WhatsApp'a bir bomba özellik daha: QR kod ile ödeme sistemi!

WhatsApp'a bir bomba özellik daha: QR kod ile ödeme sistemi!

Okuyucu Yorumları 2 yorum
kullananları ilgilendirir. benu değil.
dünyadaki tüm kullanıcıların bilgilerini çalmış bence bunun sayısı limiti yoktur
Diğer Haberler
Zuckenberg'e büyük şok! İfade verecek!

Zuckenberg'e büyük şok! İfade verecek!

Xiaomi Mi 6X nasıl olacak

Xiaomi Mi 6X nasıl olacak

Honor 7A ortaya çıktı

Honor 7A ortaya çıktı

Nubia Z18 mini: Küçük ve etkili

Nubia Z18 mini: Küçük ve etkili

HTC U12+ ile ne zaman tanışacağız

HTC U12+ ile ne zaman tanışacağız

Huawei Mate 10 ucuzluyor

Huawei Mate 10 ucuzluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.