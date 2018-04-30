Facebook'a 'beğenme-me' butonu geliyor! İşte ilk görüntüsü...

Test aşamasında olan bu özellik, daha fazla kullanıcıya yayılacak gibi duruyor. Şubat ayından bu yana denemelerine başlanan özellik, paylaşımlara yorum yapmaya seven insanlar için güzel bir güncelleme olacak gibi duruyor.

Şubat ayından bu yana denenmeye başlanan bu özellik, sadece Yeni Zellanda için yayınlanmıştı, ancak Avusturalyalı bazı kullanıcılar da bu özelliği kullanabildiklerini söyledi. Bu özellikle birlikte kullanıcılar, yorumlar üzerinde daha iyi bir şekilde tartışabilecek. Bununla birlikte kullanıcılar, kişinin yorumunu beğenmediğinde, kullanıcılar forum gibi bunu oylayabilecekler.

Burada önemli bir ayrımı şimdiden yapmak gerekiyor. Facebook’un beğenmeme butonu aslında iki fonksiyonlu olarak çalışacak ki zaten forum benzetmesi de buradan geliyor. Standart beğenme butonunun sol yanına iki adet ok işareti yerleştirilmiş. Böylece sayfalarda paylaşılan gönderileri çok daha akılcı bir şekilde değerlendirebileceksiniz.



