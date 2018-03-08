Facebook’a dava açtı!

Keza teknoloji sektöründeki şirketlerin birbirlerine patent davaları açmalarına artık alıştık diyebiliriz. Bu duruma son örnek ise BlackBerry cephesinden geldi.

Bilindiği üzere BlackBerry oldukça köklü bir firma. Biz her ne kadar bu şirketi ürettiği akıllı telefonlarla tanımış olsak da, BlackBerry özünde bir yazılım firması. Zaten merkezi Kanada’da bulunan bu firma şu aralar yalnızca yazılım olayına yönelmiş durumda. Akıllı telefon haklarını Çinli bir şirkete satan Kanadalı yazılım devi, bu satışlardan yalnızca isim hakkı niteliğinde pay alıyor.

BB, geçmişte de kendi yazılımlarını üreten bir şirketti. Hemen hemen tüm cep telefonlarının SMS servisine mahkum olduğu günlerde BlackBerry, BBM ile çığır açmıştı. Elbette sonradan WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram gibi uygulamalar hit olunca BBM’de popülaritesini yitirdi.

Fakat BlackBerry’li yetkililer bu konuda tüm dünya ile hem fikir değil. Keza şirketin yetkili isimleri, Facebook’un Instagram ve Whatsapp uygulamalarıyla BlackBerry’nin patentlerini ihlal ettiğini belirtiliyorlar. Bu ihlal için de dava süreci başlamış durumda.