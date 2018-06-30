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Facebook’a kelimeleri sessize alma özelliği geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.06.2018 11:08 | Son Güncelleme

Facebook’ta kelimeleri sessize alma özelliği ile artık hoşunuza gitmeyen kelimeleri sessize alarak, gönderileri gizleyebileceksiniz.

Facebook’a kelimeleri sessize alma özelliği geliyor

Sosyal medya devi Facebook, yeniliklerine hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bünyesinde yer alan Instagram‘a video görüşme özelliği ekleyen Facebook, şimdi de kendi platformu üzerinde sessize alma özelliğini eklemeye hazırlanıyor.

Twitter’a daha önce gelen sessize alma özelliğine benzer bir yapıda çalışacak olan Facebook’un yeni özelliği, gönderilerin kolayca gizlenmesini sağlayacak. Kelimeleri sessize alma özelliğini test etmeye başlayan Facebook, bu özelliğin nasıl çalışacağını da açıkladı.

Facebook’ta dilediğiniz kelimeleri ekleyerek, bu kelimeleri içeren gönderileri ana akışınızdan gizleyebileceksiniz. Özellikle film ve diziler hakkında spoiler yememek isteyenlerin çok hoşuna gidecek olan bu özelliğin önce mobil platformlarda kullanıma sunulması bekleniyor.

Test aşamasında olan bu özelliğin yaz ayları bitmeden kullanıma sunulması bekleniyor. Son olarak sessize almak istediğiniz kelimelerin; sonsuza kadar mı yoksa belli bir süreyle mi sessize almak istediğinizi belirleyebileceğinizi belirtelim.

Twitter’ın oldukça beğenilen bu özelliğin Facebook’a gelmesi neden bu kadar geç sürdü bilinmiyor. Tahminlere göre; Facebook bu özelliği Instagram’a da getirecek. Ancak, Instagram yorumları için bu tip sessize alma özelliğinin üzerinde henüz çalışılmadığının altını çizelim.

Instagram Lite çıktı! İndir!

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