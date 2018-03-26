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Facebook'a şok üstüne şok! Düşüş devam ediyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.03.2018 23:16 | Son Güncelleme

ABD Federal Ticaret Komisyonu, Facebook’un kullanıcı verilerini nasıl kullandığı konusunda halka kapalı araştırma başlattı. Cambridge Analytica sızıntısından sonra 13 puan düşen Facebook hisseleri Pazartesi de 2 puan daha düşerek inişini sürdürüyor.

Facebook'a şok üstüne şok! Düşüş devam ediyor

Facebook’un kullanıcı bilgilerini korumadığı ve Cambridge Analytica araştırma kurumu tarafından dolaylı yoldan kullanıcı bilgilerinin politik araştırma ve reklam amaçlı kullanılması ile ilgili çıkan haberlerden sonra ABD Federal Ticaret Komisyonu Facebook’un kullanıcı verilerini nasıl kullandığı konusunda halka kapalı araştırma başlattı.

Cambridge Analytica sızıntısından sonra 13 puan düşen Facebook hisseleri Pazartesi de 2 puan daha düşerek inişini sürdürüyor. Facebook hisseleri, son bir yılın en yüksek noktasından yüzde 20 daha düşük.

KOMİSYON ARAŞTIRIYOR

Komisyon, Facebook’un 50 milyon kullanıcısının bilgilerinin nasıl sızdığını ve Facebook’un bu bilgileri nasıl kullandığını araştırıyor. Komisyondan yapılan açıklamada, “FTC basında verilen raporları ve Facebook’un kişisel verileri nasıl kullandığı konusunu çok ciddiye alıyor” denildi.

FTC 2011 yılında Facebook’un komisyonla imzaladığı karara uyup uymadığını da araştıracak. 2011 yılında Facebook’un imzaladığı kararda firmanın kişisel gizlilik ayarlarının ötesinde kişisel verilerin kullanılması esnasında kullanıcılardan özel izin alması koşulu yer alıyor.

Bu karara uymama durumunda Facebook her gerçekleşen ihlal başına 40 bin dolara kadar ceza ödemek zorunda kalabilir. Söz konusu 50 milyon kişinin verisinin sızması durumunda açılacak bir davada Facebook’un hatalı bulunması durumunda teknik olarak 2 trilyon dolar gibi bir ceza Facebook’u bekleyebilir.

Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg kişisel verilerin kullanılmasından sonra yayınladığı mesajda kullanıcılardan özür dileyerek tekrar böyle bir durumun yaşanmaması için bütün önlemlerin alındığı teminatında bulunmuştu.

İHA

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