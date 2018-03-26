Facebook'a şok üstüne şok! Düşüş devam ediyor

Facebook’un kullanıcı bilgilerini korumadığı ve Cambridge Analytica araştırma kurumu tarafından dolaylı yoldan kullanıcı bilgilerinin politik araştırma ve reklam amaçlı kullanılması ile ilgili çıkan haberlerden sonra ABD Federal Ticaret Komisyonu Facebook’un kullanıcı verilerini nasıl kullandığı konusunda halka kapalı araştırma başlattı.

Cambridge Analytica sızıntısından sonra 13 puan düşen Facebook hisseleri Pazartesi de 2 puan daha düşerek inişini sürdürüyor. Facebook hisseleri, son bir yılın en yüksek noktasından yüzde 20 daha düşük.

KOMİSYON ARAŞTIRIYOR



Komisyon, Facebook’un 50 milyon kullanıcısının bilgilerinin nasıl sızdığını ve Facebook’un bu bilgileri nasıl kullandığını araştırıyor. Komisyondan yapılan açıklamada, “FTC basında verilen raporları ve Facebook’un kişisel verileri nasıl kullandığı konusunu çok ciddiye alıyor” denildi.

FTC 2011 yılında Facebook’un komisyonla imzaladığı karara uyup uymadığını da araştıracak. 2011 yılında Facebook’un imzaladığı kararda firmanın kişisel gizlilik ayarlarının ötesinde kişisel verilerin kullanılması esnasında kullanıcılardan özel izin alması koşulu yer alıyor.