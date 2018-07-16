Facebook AR tabanlı ilk reklamları almaya başladı

Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojilerini gelecekte sıkça duyacağız. Sanal gerçekliğin aksine, kullanımı fazla çaba gerektirmeyen artırılmış gerçeklik şu sıralar daha popüler. Çeşitli uygulamalarda filtrelerle veya basit animasyonlar yapmak için telefonlarımızda kullanılan AR teknolojisi, Facebook’un reklam sistemi oldu. Birkaç gün önce duyuruyu yapan şirket, dün itibariyle ilk reklamı aldı. Michael Kors’un reklamı, kullanıcıların güneş gözlüklerini denemelerine izin veriyor.
İlerleyen günlerde aksesuar ve makyaj şirketlerinin, konsepte uygun şekilde reklam verebileceğini düşünüyoruz.
Teknoloji şimdilik biraz deneysel sayılır, zaten sınırlı sayıda mobil kullanıcıyla birlikte test ediliyor. Yakın gelecekte gelişen sensörler ve işlemci güçleriyle, bu aksesuarları çok daha gerçekçi şekilde telefonlarımız üzerinden deneyebilecek, arkadaşlarımıza danışabileceğiz.
Reklamları görebilmek içinse acele etmeyin, zira özellik şu anda test aşamasında ve ülkemiz için (bu konseptte) reklam veren bulmak biraz zor olacak.
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