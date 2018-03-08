Facebook’da güvenliği elden bırakmayın

Öncelikle bu ayarlara buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
https://www.facebook.com/settings?tab=security
Ara yüzde yapılan değişikler sonrasında bölümler şu şekilde sıralandı;
-Giriş yaptığınız yerler,
-Giriş güvenliği,
-İlave güvenlik önlemleri,
-Gelişmiş güvenlik ayarları
Burada bulunan tüm adımları tamamlamanız ve aktif etmeniz durumunda hesabınıza bir zarar gelmeyecektir.
Tavsiye ettiğim güvenlik önlemleri ‘İlave Güvenlik Ayarlama’ kısmında bulunanlar. Burada yer alan 3 güvenlik adımının hepsi birbirinden önemli.
-Tanınmayan girişler hakkında uyarlar al: Bu ayar eğer sürekli giriş yaptığınız telefon, tablet veya bilgisayar dışında herhangi bir cihazdan giriş yaptığınızda size uyarı veriyor. Bu uyarı sadece başka cihazlar için değil başka bölgeler içinde geçerli. Farklı ülke ya da şehir algıladığında size bildirim geliyor.
-İki faktörlü kimlik doğrulaması kullan: Bu ayar giriş yaparken sizden 30 saniyede bir oluşturulmuş 6 haneli şifreyi girmenizi istiyor. Bu şifreyi Facebook uygulamasında güvenli anahtar şifresi oluştur bölümünden oluşturuluyor. Aktif ettiğinizde çeşitli adımlar ile bunu öğrenebilirsiniz.
-Bu adımı kesinlikle aktif edin ve en yakın çevrenizdekileri işaretleyin. Eğer tüm olasılıklar olur ve hesabınız ele geçirilir ise. Burada bulunan kişiler sayesinde hesabınızı geri alabilirsiniz.
Gelişmiş Ayarlar
Facebook hesapları genelde kişilere gelen sahte mailler ile çalınıyor. Facebook bu durumu düşünerek sana gelen mailleri kontrol edebileceğin bir bölüm geliştirdi. Burada sana gelen tüm mailleri görebilirsin.
Hesabınızı birisi ele geçirmeye çalışırsa ya da şüphelenirseniz kesinlikle bu bağlantıya gidip bunu bildirin. https://www.facebook.com/hacked
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