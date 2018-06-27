Facebook gelecek hakkında tahminlerde bulunacak!

Kişisel veri gizliliğini ihlalden ABD Kongresi’ne hesap veren Facebook’un, kişilerin geleceğini tahmin edecek, telefonunu dinleyip TV’de neler izlediğini öğrenebilecek algoritmalar için patent aldığı ortaya çıktı.

Facebook’un 2012’den bu yana yaptığı patent başvurularından bazıları tartıyma konusu oldu. Sosyal medya devinin dikkat çeken patent başvuruları arasında evlilik, işe başlama hatta ölüm gibi yaşamın önemli kilometre taşlarını ‘tahmine’ yönelik bir algoritmanın da yer aldığı ortaya çıktı.

New York Times gazetesine göre bu algoritma paylaşım ve kullanım tarzından kişinin ne zaman evlenebileceğini, sosyo-ekonomik statüsündeki olası değişimleri dahi ‘öğrenmeyi’ amaçlıyor.

FACEBOOK TELEVİZYONDA NE İZLEDİĞİMİZİ DE ÖĞRENECEK

Facebook, Mesajlar, paylaşımlar, kredi kartı tüketimi ve konumu yoluyla kullanıcının ‘geleceğini’ de tahmin edebiliyor. Bir diğer patent başvurusu ise çevreyi ‘dinleme’ ile ilgili olan. Bu algoritma da cep telefonunun mikrofonu yoluyla kişinin televizyondan ne izlediğini öğrenmeyi amaçlıyor.

FİLM SENARYOSU GİBİ

Futuristik filmlerde yer alan yapay zeka ya da bilgisayar destekli algoritmalar insanların neler yapabileceğini tahmin edebiliyordu. Bu filmlerden en önemlisi ise Tom Cruise'un başrolünde oynadığı Minorty Report idi. Facebook tarafından geliştirilen algoritma eldeki verilere bakarak kişinin geleceğini tahmin edebildiği için filmdeki senaryo hayata geçiyor diyebiliriz.