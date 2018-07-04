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Facebook Hello, Moves ve tbh uygulamalarını kapatıyor! Son 90 gün!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.07.2018 22:20 | Son Güncelleme

Facebook, "düşük kullanım" nedeniyle Hello, Moves ve tbh uygulamalarını kapatacağını duyurdu. Firmanın açıklamasına göre bu üç hizmette bulunan kullanıcı verileri, 90 gün içerisinde silinecek.

Facebook Hello, Moves ve tbh uygulamalarını kapatıyor! Son 90 gün!

Facebook'un 2014'te satın aldığı Moves, yürüme, bisiklet binme ve koşma gibi günlük aktiviteleri kaydetmeye yönelik bir fitness uygulamasıydı. Moves uygulaması ve API'sı, 31 Temmuz'da kapatılacak.

BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE KAPATILACAK

Hello, 2015'te sadece Brezilya, ABD ve Nijerya'da kullanıma sunulmuştu ve Facebook'taki bilgileri telefondaki kişi bilgileriyle birleştirmeye izin veriyordu. Bu işlev birkaç hafta içinde kapatılacak.

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LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK SOSYAL AĞ

Listedeki son hizmet olan tbh ise Facebook tarafından geçen sene satın alınmıştı. tbh, isim belirtmeden katıldığınız, ABD'deki lise öğrencilerine yönelik bir sosyal ağ idi.

Facebook'un aynı Google gibi az kullanılan hizmetleri ve uygulamaları acımadan budayabildiğini biliyoruz. Bu hizmetler her yerde kullanılmadığı ve yaygın olmadığı için çok özleneceğini sanmıyoruz.

DHA

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