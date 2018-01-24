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Facebook için kıyamet senaryosu

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 24.01.2018 09:40 | Son Güncelleme 6 saat önce

2018 Dünya Ekonomi Forumu, değişik oturumlarda dikkat çekici konuşmalara sahne olurken, Facebook'un 20 yıl içinde tarih olacağı öngörüsünde bulunuldu.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin önceki gün açılış konuşmasıyla başlayan 2018 Dünya Ekonomi Forumu, değişik oturumlarda farklı konularda dikkat çekici konuşmalara sahne oldu.

"FACEBOOK, 20 YIL İÇİNDE TARİH OLACAK"

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ekonomistlerinden David Autor, Facebook gibi bugünün bazı teknoloji devlerinin, geçmiş çağlarda bir sektör oluştuğunda ona hükmeden dev şirketlerin yaşadığı akıbeti yaşayacağı öngörüsünü dile getirdi.

Amerika Bülteni'nin haberine göre, Davos Dünya Ekonomi Forumu'nun, önceki günkü, "Tekellerle birlikte yaşayabilir miyiz" başlıklı oturumunda konuşan ünlü ekonomist, internet sektöründe halen, bir şirketin rakiplerinin piyasa pastasının çok küçük bir dilimi için mücadele etmek zorunda kalmalarının avantajını yaşadıkları "kazanan çoğunu alır" piyasası evresinde yaşadığımızı belirtti.

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"Bundan dolayı da, Amazon ve Facebook gibi firmalar organik bir büyüme içinde. Örneğin insanlar Facebook’a üye oluyor çünkü tanıdıkları insanlar Facebook’ta. Ancak bu, böylesi büyümenin sağlıklı veya uzun vadede sürdürülebilir bir büyüme olduğu anlamına gelmiyor" diyen ve daha önce de belli sektörlerde böylesi tekellerin hükümran olduğu dönemler yaşandığını kaydeden Autor, ABD’nin 19’ncu yüzyılında en büyük şirketlerini oluşturan ve her biri tekel olan demiryolu şirketlerini örnek gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji Facebook kıyamet senaryosu 2018 Dünya Ekonomi Forumu

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bence tam tersi olacak facebook dünyanın en büyük şirketi olacak
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