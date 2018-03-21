Facebook itiraf etti! 'Hata yaptık'

Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, 50 milyon kullanıcının verilerinin Cambridge Analytica’yla paylaşımlasının bir hata olduğunu kabul etti. Zuckerberg, “Hatalar yaptık” dedi. Sosyal medya devi, söz konusu milyonlarca kişinin verilerinin ABD seçimleri ve Brexit oylamasında kullanıldığının ortaya çıkmasıyla tarihinin en büyük kriziyle karşı karşıya.
Skandal, İngiliz Channel 4 kanalı muhabirlerinin Cambridge Analytica şirketinin kurucusu Alexander Nix’le buluşmalarını gizli kamerayla kaydetmesiyle patladı. Nix, görüşmede kendilerini Sri Lankalı bir siyasetçinin temsilcisi olarak tanıtan muhabirlere şirketinin kurduğu tuzakları anlatmıştı.
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