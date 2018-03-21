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Facebook itiraf etti! 'Hata yaptık'

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.03.2018 23:27 | Son Güncelleme

Dünyayı çalkalayan skandalda sosyal medya devi Facebook sessizliğini bozdu.

Facebook itiraf etti! 'Hata yaptık'

Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, 50 milyon kullanıcının verilerinin Cambridge Analytica’yla paylaşımlasının bir hata olduğunu kabul etti. Zuckerberg, “Hatalar yaptık” dedi. Sosyal medya devi, söz konusu milyonlarca kişinin verilerinin ABD seçimleri ve Brexit oylamasında kullanıldığının ortaya çıkmasıyla tarihinin en büyük kriziyle karşı karşıya.

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Skandal, İngiliz Channel 4 kanalı muhabirlerinin Cambridge Analytica şirketinin kurucusu Alexander Nix’le buluşmalarını gizli kamerayla kaydetmesiyle patladı. Nix, görüşmede kendilerini Sri Lankalı bir siyasetçinin temsilcisi olarak tanıtan muhabirlere şirketinin kurduğu tuzakları anlatmıştı.

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Facebook Mark Zuckerberg ingiltere SKANDAL itiraf

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Aslinda, bütün kullanicilar, 10000 dolarlik tazminat davasi aca bilir, bence, cünkü kisilerin özel bilgileri, facebook tarafindan korunmaliydi.
biz bu işi tosuna devredelim. bari bizim halkımızi dolandirmasin bir daha ????
zaten amaç dünyayı resimleyip andıçlamak tüm bu tür sitelerle Ip ile aynı bilgisayar telefondan açılan sahte hesaplarınızı bile kayıt ediyorlar, hem para kazanıp sömürüyorlar hem kayıt altına alıyorlar
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