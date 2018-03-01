Facebook kaç paranız olduğunu bilecek

Facebook her geçen gün yeniliklere birini daha ekliyor. Bu defa Facebook, kullanıcılarını sosyoekonomik olarak kategorize etmesine imkan sağlayan yeni algoritması için patent başvurusunda bulundu. 1.5 milyardan fazla kullanıcısı olan Facebook’un yaptığı patent başvurusu bu hafta onaylandı. Kullanıcıları hakkında en çok bilgiye sahip olan sosyal ağların başında gelen Facebook, yeni algoritmasıyla ne kadar paranız olduğunu da bilecek.
Her gün milyonlarca kullanıcının giriş yaptığı Facebook, algoritmaları aracılığıyla politik görüşlerinizi, evinizin ve işinizin nerede olduğunu ve hatta en son nerede yemek yediğinizi bile biliyor. ABD Patent ve Marka Ofisi tarafından onaylanan algoritma sayesinde Facebook, kullanıcılarının sosyal ağda gerçekleştirdikleri işlemlerden yola çıkarak kullanıcıların finansal varlıklarını tahmin edecek.
Patentte ayrıca kullanıcıları sosyoekonomik gruplara ayırmak için demografik verilerden, hangi cihazlarla Facebook'a bağlandıkları ve internet kullanımı gibi bilgiler de kullanılacağı belirtiliyor. Facebook, kullanıcıların banka hesaplarında ne kadar parası olduğundan ziyade, onların dahil oldukları sosyoekonomik sınıfı saptamaya çalışacak. Böylece onlara önerdiği reklamların alım güçlerine uygun olduğundan emin olabilecek.
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