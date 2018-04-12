Facebook kan kaybediyor

Tüm bu kan kaybetmeler çalışanlarının düşüncelerini ve kariyer planlarını da etkilediğini görülüyor. Konu içeriği ise bir hayli ilginç diyebiliriz. Öyle ki birçok çalışan yine Facebook bünyesinde olmak üzere firmanın sahip olduğu diğer uygulamalar olan Whatapp, Instagram departmanlarına transfer edilmeyi talep etmişler. Konunun basit bir transfer talebi olarak görebilirsiniz ancak durum hiç de öyle değil. Bazı çalışanlar transfer taleplerinin yerine getirilmemesi üzerine istifalarını verdiler.

Çalışanların bu davranışının nedeni sadece itibar ve isimlerini temizde tutmak değil gelen haberler çevrelerindeki insanların uyguladığı etik baskılara dayanamadıkları yönünde. Öyle ki Facebook ürün tasarımcılarından Westin Lohne bu nedenden istifa edenlerden biri. Lohne’nin Twitter‘dan yaptığı açıklamada “Orada ürün tasarımcısı olarak çalışmaya devam etmek ahlaki açıdan bir hayli zordu.” dedi.

Şirketin kurucusu Zuckerberg ise istifa etmeyeceğini dile getirmiştir-. Geçtiğimiz hafta The Atlantic’e verdiği röportajda istifa etmeyi düşünüp düşünmediği sorulan Zuckerberg, böyle bir fikrinin kesinlikle olmadığını söylemişti.

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