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Facebook kullanan herkes tehlikede

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 28.12.2017 17:22 | Son Güncelleme 9 saat önce

Mesajlaşırken farkında olmadan soyulma tehlikesi ortaya çıktı! En büyük sosyal medya platformu olan Facebook'un mesajlaşma uygulaması Facebook Messenger'daki tehlike korkuttu. Haberler kötü, Messenger'da hiç fark etmeden hackerlar tarafından sömürülebilir hatta soyulabilirsiniz.

Facebook kullanan herkes tehlikede

Belli yaş aralığında bulunan hemen hemen herkesin bir Facebook hesabı var ve bu hesap fazlasıyla önemli bilgiler içeriyor. Son haberlere göre hem Facebook hesabınız, hem paranız bu virüsle tehlikede. Facebook kullanan herkesi yakından ilgilendiren bu habere dikkat… Facebook Messenger’dan arkadaş listesine zararlı yazılımın yüklendiği video dosyasının bağlantısını gönderen program, Messenger’ın masaüstü versiyonunu kontrol altına alarak, hem kripto para kazıyor, hem de kullanıcı hesaplarını çalabiliyor.

GİTTİKÇE YAYILIYOR!

Webtekno’da yer alan habere göre bu siber saldırıda amaç olabildiğince çok kişiye ulaşmak. Araştırmacılar ne kadar çok kullanıcıya erişilirse, edinilecek olası kazancın da o denli yüksek olacağını söylüyorlar. Siber saldırganlar kripto para toplayan zararlı bir yazılımı Facebook Messenger üzerinden yayıyorlar.

VİDEO DOSYASI GİBİ GÖRÜNÜYOR

Trend Micro siber güvenlik firmasının araştırmacılarına göre ‘Digmine' adı verilen bu yazılım, kendisini yazan yazılımcılar adına ‘Monero' kazmak için maksimum sayıda makineye ulaşmayı hedefliyor. Yazılım aynı zamanda Facebook hesaplarını da ele geçirebiliyor. Bot olarak adlandırılan yazılımı tespit eden Trend Micro ‘Digimine'ın video dosyası gibi tasarlandığını belirtiyor. Bununla birlikte sadece Messenger'ın masa üstü versiyonu üzerinden, Chrome tarayıcısı vasıtasıyla bulaşıyor yazılım. Eğer yazılımı Messenger üzerinden örneğin bir mobil telefonda açarsanız, Digmine aktif hale gelemiyor. Fakat yine de oldukça tehlikeli statüde olduğu değerlendiriliyor yazılımın. Zira saldırganların hesabınızı ele geçirmelerini sağladığı gibi, bilgisayarınızı da yavaşlatabiliyor ve arkadaşlarınızı hedef almak için Facebook hesabınızı kullanabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji Facebook tehlike

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