Facebook Messenger’a ‘360 derecelik’ yenilik!

Facebook Messenger kardeşi WhatsApp gibi güncellemelerine devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Facebook Messenger’ın çitasını 4K çözünürlüğe çıkartan Facebook, Facebook Messenger üzerinden 4K çözünürlüklü fotoğraflar paylaşmaya imkan vermişti. 4K’dan sonra sıra 360 derece fotoğraflara geldi.

FACEBOOK MESSENGER’DA 360 DERECE FOTOĞRAF DÖNEMİ



Facebook kullanıcıları artık 360 derece fotoğraflarını Facebook Messenger üzerinden paylaşabilecek. Böylece akıllı telefonlarla ve 360 derece kameralarla çekilmiş tüm 360 derece fotoğraflar Facebook Messenger tarafından tanınacak ve gönderilecek. 360 derece fotoğrafların yanında bir pusula simgesi çıkacak ve 360 derece fotoğraf böylece ayırt edilecek. Gelecekte 360 derece teknolojilerin yaygınlaşacağı düşünülürse bu gayet iyi bir adım.

FACEBOOK MESSENGER’INIZI GÜNCELLEYİN



360 derece fotoğraf gönderme özelliği, İOS ve Android kullanıcılarının beğenisine sunulmuş durumda. Facebook Messenger uygulamanızı App Store ve Google Play Store üzerinden güncelleyerek 360 derece fotoğraflar paylaşmaya başlayabilirsiniz.