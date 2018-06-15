Facebook Messenger eğlenceli değişikliklere imza attı

Facebook’un sevilen mesajlaşma uygulaması Messenger, hem Android hem de iOS için yenilendi. 2018 FIFA Dünya Kupası kapsamında yeni oyunlar, filtreler ve efektler bizi bekliyor. Henüz çevrimiçi mağazalarda yayınlanmayan güncellemenin kısa süre içerisinde cihazlara ulaştırılacağı bildiriliyor.

Yeni efektlerle Facebook Messenger!



Yapılacak olan güncelleme kapsamında basit oyunlar, filtreler, AR efektleri ve animasyonlar kullanıcılara sunacak. Bu bağlamda insanlar ülkelerinin takımlarını eğlenceli şekilde destekleyebilecekler.

Güncellemeyi sıradan olmaktan çıkaran basit efektlerin yanı sıra AR efektlere de yer verilmesi. Uygulama, yüzünüzü tamamen algılayarak, mümkün olduğunca gerçekçi şekilde yüzünüze yerleştirebilecek.

Sıradan birkaç filtre yerine yapılan bu değişiklikler, gerçekleştirilen çalışmaların bir göstergesi. Bakalım perşembe günü başlayacak olan futbol şöleninin sonunda kazanan kim olacak.

iOS 11.4.1 Beta 2 çıktı!

