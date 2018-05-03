Facebook Messenger revizyondan geçti

Facebook’un her yıl ürün ve hizmet geliştiren girişimciler için düzenlediği “Facebook Developer Conference” kısaca Facebook F8 bugün Kaliforniya’da başladı. Toplamda iki gün sürecek bu konferansın ilk gününde en dikkat çeken tanıtım şirket CEO’su Mark Zuckerberg tarafından yapıldı. Sosyal medya devinin 2011 yılından bu yana kullanıcılara sunduğu anlık mesajlaşma servisi yenilendiği açıklandı. Zuckerberg, yenilenen Facebook Messenger uygulamasını ise bizzat kendisi tanıttı.

Yenilenen Messenger, uygulama ara yüzünde çıkan reklam, oyun gibi birçok gereksiz detaydan arındırıldı. Artık kullanıcılarına daha hızlı, daha iyi ve daha temiz bir ara yüz vadediyor. Uygulamanın alt panelinde sohbetler ve kişiler gibi üç farklı sekme yer alıyor. Kamera ve görüntülü arama simgeleri ise uygulamanın sağ üstünde yer alıyor.

Mark Zuckerberg bugün başlayan Facebook F8’de “Kullanıcılar mesajlaşmak için basit ve hızlı bir uygulama istiyor. Bizde bu isteği dikkate alarak Messenger’i yeniden tasarlama kararı aldık.” dedi.

Kullanıcılar artık Facebook Messenger üzerinden 4K fotoğraf ve 360 derece video paylaşımı yapabilecek.

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