HABER

Facebook Messenger revizyondan geçti

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.05.2018 09:10 | Son Güncelleme

Yıllardır karmaşıklığı ile kullanıcıları bunaltan Facebook Messenger detaylı bir revizyondan geçti. Tüm dünyada kullanıcı sayısı 1.5 milyar kişiye ulaşmış olan anlık mesajlaşma uygulaması artık çok daha kullanışlı.

Facebook Messenger revizyondan geçti

Facebook’un her yıl ürün ve hizmet geliştiren girişimciler için düzenlediği “Facebook Developer Conference” kısaca Facebook F8 bugün Kaliforniya’da başladı. Toplamda iki gün sürecek bu konferansın ilk gününde en dikkat çeken tanıtım şirket CEO’su Mark Zuckerberg tarafından yapıldı. Sosyal medya devinin 2011 yılından bu yana kullanıcılara sunduğu anlık mesajlaşma servisi yenilendiği açıklandı. Zuckerberg, yenilenen Facebook Messenger uygulamasını ise bizzat kendisi tanıttı.

Yenilenen Messenger, uygulama ara yüzünde çıkan reklam, oyun gibi birçok gereksiz detaydan arındırıldı. Artık kullanıcılarına daha hızlı, daha iyi ve daha temiz bir ara yüz vadediyor. Uygulamanın alt panelinde sohbetler ve kişiler gibi üç farklı sekme yer alıyor. Kamera ve görüntülü arama simgeleri ise uygulamanın sağ üstünde yer alıyor.
Mark Zuckerberg bugün başlayan Facebook F8’de “Kullanıcılar mesajlaşmak için basit ve hızlı bir uygulama istiyor. Bizde bu isteği dikkate alarak  Messenger’i yeniden tasarlama kararı aldık.” dedi.
Kullanıcılar artık Facebook Messenger üzerinden 4K fotoğraf ve 360 derece video paylaşımı yapabilecek. 

LG G7 ThinQ tanıtıldı! İşte LG G7 özellikleri!

Facebook'ta deprem etkisi yaşatan istifa şoku!Facebook'ta deprem etkisi yaşatan istifa şoku!
Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!
Bahçeli'den olay yaratacak FETÖ iddiasıBahçeli'den olay yaratacak FETÖ iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Facebook Messenger Facebook

En Çok Okunan Haberler

Konya merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu! 70 kişi hakkında yakalama kararı

Konya merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu! 70 kişi hakkında yakalama kararı

Erdoğan, CHP'nin adayını el altından belirledi

Erdoğan, CHP'nin adayını el altından belirledi

Diriliş Ertuğrul'da Halime Hatun'un ölüm sahnesi ve Ertuğrul Bey'in gözyaşları herkesi duygulandırdı

Diriliş Ertuğrul'da Halime Hatun'un ölüm sahnesi ve Ertuğrul Bey'in gözyaşları herkesi duygulandırdı

Ve şok kararı açıkladılar! Talisca...

Ve şok kararı açıkladılar! Talisca...

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!

Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
WhatsApp kullananlar şimdi gerçekten yandı: Artık mesajlaşırken...

WhatsApp kullananlar şimdi gerçekten yandı: Artık mesajlaşırken...

iPhone gelirleri yüzde 14 arttı

iPhone gelirleri yüzde 14 arttı

Samsung Galaxy A6 ve A6+ özellikleri nasıl olacak?

Samsung Galaxy A6 ve A6+ özellikleri nasıl olacak?

Gear S4 hala gizemini koruyor

Gear S4 hala gizemini koruyor

Dieselgate skandalı pahalıya patladı

Dieselgate skandalı pahalıya patladı

Mark Zuckerberg Facebook F8’de de özür diledi

Mark Zuckerberg Facebook F8’de de özür diledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.