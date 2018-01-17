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Facebook Messenger'da skandal

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 17.01.2018 10:21 | Son Güncelleme 5 saat önce

Danimarka’da 15 yaşındaki iki gencin Facebook Messenger üzerinden cinsel içerikli videolarının paylaşılması üzerine 1000’den fazla genç insan yargılanıyor.

Facebook Messenger'da skandal

Danimarka’da 1000’den fazla genç, Facebook Messenger üzerinden cinsel içerikli video dağıtmakla suçlanıyor. Cinsel içerikli videoda 15 yaşında iki çocuğun görüntülerinin yer alması, olayı çocuk pornosu konusuna getirmiş durumda. Bu da Facebook dahil pek çok kurumun olaya el atmasını sağladı.

Danimarka polisi ve Mashable‘ın haberine göre, skandal şu şekilde gerçekleşti; 15 yaşında iki çocuğun iki videosu ve teşhir içeren görselleri Facebook Messenger üzerinde paylaşıldı. Normalde bu içerikleri filtrelemesi ve yayılmasını engellemesi gereken Facebook Messenger bir şekilde ekarte oldu ve bu içerikler mesajlar üzerinden platforma yayıldı.

İçeriklerin yüzlerce kez paylaşılmasının ardındansa Bloomberg‘in verdiği rakamlara göre, 800‘ü erkek 1004 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Danimarka’da cinsel ilişki için belirlenen yaş sınırı 15 olmasına rağmen, 15 yaşındaki çocukların cinsel içeriklenin dünya çapında bir platformda dağıtılması, polisin olayı çocuk pornosu olarak değerlendirmesine neden oldu.

Bu gençlerden 18 yaşının üstünde olanlar polisler tarafından göz altına alınırken, 18 yaşın altındaki çocukların ailelerine haber verildi. Bir Danimarka polis müfettişi, suçlamaların genç insanlara asla seks videoları paylaşmamaları için bir uyarı niteliği taşıması gerektiğini açıkladı.

Bu olayda suçlu olduğuna karar verilen herkes, yaklaşık 20 gün boyunca hapis cezasına çarptırılacaklar. Ayrıca, bu videoları çocuk pornosu altında yaymaya çalışanların ise 10 yıla kadar cezaya çarptırılacağı düşünülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji Danimarka Facebook Messenger

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