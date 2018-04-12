Facebook para dağıtacak!

Bahse konu analiz firması ise kendisine gelen bu verileri Trump’ın danışmanlarına aktararak seçim vaatlerinin bu doğrultuda yapılmasını sağlamıştı. Doğal olarak bu tarz olayların açığa çıkması Facebook açısından pek iyi olmadı.

Kişisel verilerin sızdırılması olayı tüm dünyada büyük ses getirince Facebook’un değeri 100 milyar dolarlık bir kayba uğramıştı. Ne yapacağını şaşıran Zuckerberg, gazetelere boy boy özür ilanları vermiş, TV programlarına katılmış ve sesini duyurmaya çalışmıştı.

Geçtiğimiz gün de mahkeme karşısına çıkan Zuckerberg, Facebook’un kişisel verilerin korunması için önemli adımlar atacağını belirtti. Sosyal medya devi, kullanıcı verilerini tehdit eden uygulamaları yine kullanıcıları aracılığı ile bulmayı hedefliyor. Facebook bu tarz uygulamaların tespit edilmesine yardım eden kullanıcılarına 40.000 dolara kadar ödül dağıtacak.

Peki bu tarz uygulamaların ne gibi kriterlere sahip olması gerekiyor. Öncelikli olarak bahse konu uygulamanın en az 10.000 kullanıcıya sahip olması gerekiyor. Üstelik bu kullanıcıların yüzde 80’e yakınının da aktif kullanıcı statüsünde bulunması gerekiyor. Sonradan gerekli ispat ve deliller doğrultusunda Zuckerberg ve ekibine yapılacak olan şikayet ile ödüle hak kazanılabiliyor. Elbette Facebook’un da yapacağı kontroller doğrultusunda bahse konu uygulamanın kişisel verileri tehdit ettiğinin saptanması gerekiyor.

Bakalım bu yeni uygulama Zuckerberg ve ekibinin ismini temize çıkarmayı başarabilecek mi?

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