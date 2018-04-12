HABER

Facebook para dağıtacak!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.04.2018 17:28 | Son Güncelleme

Cambridge skandalıyla gündeme gelen kişisel verilerin korunması ile ilgili dedikodular bitmek bilmiyor. Hatırlanacağı üzere Facebook’un 80 milyon kişinin kişisel bilgilerini Trump’a yakın bir analiz firmasına aktardığı iddia edilmişti.

Facebook para dağıtacak!

Bahse konu analiz firması ise kendisine gelen bu verileri Trump’ın danışmanlarına aktararak seçim vaatlerinin bu doğrultuda yapılmasını sağlamıştı. Doğal olarak bu tarz olayların açığa çıkması Facebook açısından pek iyi olmadı.

Kişisel verilerin sızdırılması olayı tüm dünyada büyük ses getirince Facebook’un değeri 100 milyar dolarlık bir kayba uğramıştı. Ne yapacağını şaşıran Zuckerberg, gazetelere boy boy özür ilanları vermiş, TV programlarına katılmış ve sesini duyurmaya çalışmıştı.

Geçtiğimiz gün de mahkeme karşısına çıkan Zuckerberg, Facebook’un kişisel verilerin korunması için önemli adımlar atacağını belirtti. Sosyal medya devi, kullanıcı verilerini tehdit eden uygulamaları yine kullanıcıları aracılığı ile bulmayı hedefliyor. Facebook bu tarz uygulamaların tespit edilmesine yardım eden kullanıcılarına 40.000 dolara kadar ödül dağıtacak.

Peki bu tarz uygulamaların ne gibi kriterlere sahip olması gerekiyor. Öncelikli olarak bahse konu uygulamanın en az 10.000 kullanıcıya sahip olması gerekiyor. Üstelik bu kullanıcıların yüzde 80’e yakınının da aktif kullanıcı statüsünde bulunması gerekiyor. Sonradan gerekli ispat ve deliller doğrultusunda Zuckerberg ve ekibine yapılacak olan şikayet ile ödüle hak kazanılabiliyor. Elbette Facebook’un da yapacağı kontroller doğrultusunda bahse konu uygulamanın kişisel verileri tehdit ettiğinin saptanması gerekiyor.

Bakalım bu yeni uygulama Zuckerberg ve ekibinin ismini temize çıkarmayı başarabilecek mi?

Google Dialer, Beta aşamasına geçti!

O tarihe dikkat! 24 saat boyunca...O tarihe dikkat! 24 saat boyunca...
ABD'den kafa karıştıran hamle! Savaşı nasıl bitireceğini açıkladıABD'den kafa karıştıran hamle! Savaşı nasıl bitireceğini açıkladı
Selahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözlerSelahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Facebook teknoloji

En Çok Okunan Haberler

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Facebook kan kaybediyor

Facebook kan kaybediyor

Apple kamera tarafında üçlü çektirebilir!

Apple kamera tarafında üçlü çektirebilir!

Portre modu tek kameralı telefonlara geliyor

Portre modu tek kameralı telefonlara geliyor

Chevrolet Silverado HD geliyor!

Chevrolet Silverado HD geliyor!

Dizel otomobil satışları düşüşte

Dizel otomobil satışları düşüşte

WhatsApp, Twitter ve Facebook kullananlara kötü haber

WhatsApp, Twitter ve Facebook kullananlara kötü haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.