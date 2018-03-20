Facebook Sahibinden ve Let Go‘ya Rakip Oluyor!

Bu güne dek özel gruplar üzerinden ikinci el veya sıfır ürünlerin alım satımını gerçekleştiren Türk Kullanıcılar için büyük kolaylık sağlayan özellik şimdiden büyük ilgiyle karşılandı.

İnsanların halihazırda Facebook'u kendi toplulukları içinde ürün alım satımı için sıkça kullandığının altını çizen Facebook, bu aktivitenin son birkaç yıl içinde ciddi artış gösterdiğini belirtti.

Aylık kullanıcı sayısı 700 milyonu aşan Facebook Marketplace’in Türkiye’de kullanıma sunulması ile ilgili konuşan Facebook Marketplace Ürün Yönetimi Direktörü Karandeep Anand konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Bugün yerel ürünleri keşfetmeyi, almayı ve satmayı Facebook üzerinde tek bir çatı altında toplayarak kolaylaştıran Marketplace platformunu Türkiye’de kullanıma sunuyoruz. İnsanların hâlihazırda Facebook’u kendi toplulukları içinde ürün alım satımı için kullandığını biliyoruz ve Marketplace ile artık bunu çok daha kolaylaştırıyoruz.”

Facebook Marketplace ile ilgili bazı güncel verileri de paylaştı;

– Kullanıma sunulmasıyla Marketplace üzerinde potansiyel bir alıcı ve satıcı arasında geçen tekil sohbetlerde yüzde 77 artış gözlendi.