Facebook Sahibinden ve Let Go‘ya Rakip Oluyor!

Bu güne dek özel gruplar üzerinden ikinci el veya sıfır ürünlerin alım satımını gerçekleştiren Türk Kullanıcılar için büyük kolaylık sağlayan özellik şimdiden büyük ilgiyle karşılandı.
İnsanların halihazırda Facebook'u kendi toplulukları içinde ürün alım satımı için sıkça kullandığının altını çizen Facebook, bu aktivitenin son birkaç yıl içinde ciddi artış gösterdiğini belirtti.
Aylık kullanıcı sayısı 700 milyonu aşan Facebook Marketplace’in Türkiye’de kullanıma sunulması ile ilgili konuşan Facebook Marketplace Ürün Yönetimi Direktörü Karandeep Anand konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Bugün yerel ürünleri keşfetmeyi, almayı ve satmayı Facebook üzerinde tek bir çatı altında toplayarak kolaylaştıran Marketplace platformunu Türkiye’de kullanıma sunuyoruz. İnsanların hâlihazırda Facebook’u kendi toplulukları içinde ürün alım satımı için kullandığını biliyoruz ve Marketplace ile artık bunu çok daha kolaylaştırıyoruz.”
Facebook Marketplace ile ilgili bazı güncel verileri de paylaştı;
– Kullanıma sunulmasıyla Marketplace üzerinde potansiyel bir alıcı ve satıcı arasında geçen tekil sohbetlerde yüzde 77 artış gözlendi.
– Her ay 700 milyondan fazla kişi bir şeyler almak ve satmak için Facebook Marketplace’i ziyaret ediyor.
– 1 Ocak 2017’den beri dünya çapında Marketplace sekmesinde yapılan aramalar 3 kat arttı.
Son üç ayda mevcut envanter içinde sırasıyla araç, mobilya ve elektronik kategorileri kullanıcıların en çok etkileşime geçtiği kategori oldu.
-Marketplace 64 ülkede kullanılabiliyor.
Platformu kullanmaya başlamak için Facebook üzerinde Marketplace simgesine tıklanması yeterli. Aranan ürünü kolayca bulabilmek için üst kısımdaki arama sekmesi bulunuyor.
Marketplace’de sonuçlar yer, kategori ya da fiyata göre filtrelenebiliyor. Platform “Ev ve bahçe, konut, eğlence, giyim ve aksesuar, aile, elektronik, hobiler, araçlar ve seri ilanlar” olmak üzere 9 farklı kategoriye sahip.Satış yapmak için ise istenilen ürünün fotoğrafını çekip, açıklamasını yazıp, fiyatını belirledikten sonra paylaşmak yeterli.
Alıcılar ve satıcılar Facebook Messenger’ı kullanarak da kolaylıkla iletişime geçebiliyor.
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