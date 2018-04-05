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Facebook skandalından Türkiye'de kaç kişi etkilendi? Resmen açıklandı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.04.2018 12:00 | Son Güncelleme

Facebook skandalından Türkiye'de etkilenen kişi sayısı belli oldu.

Facebook skandalından Türkiye'de kaç kişi etkilendi? Resmen açıklandı

Facebook'ta kullanıcı bilgilerinin Cambridge Analytica şirketi tarafından usulsüz kullanıldığının ortaya çıktığı skandal ile birlikte Türkiye'de de 234 bin 584 kişinin etkilendiği açıklandı.

Ayrıntılar geliyor...

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