HABER

Facebook'ta güvenlik skandalı! Tam sayfa özür geldi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.03.2018 20:49 | Son Güncelleme

Facebook'ta yaşan güvenlik skandalı gündemi sarsmış, olaylardan sonra yüz binlerce insan Facebook hesaplarını silmiş, bu sebeple sosyal medya devi büyük bir oranda zarara uğramıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından Facebook CEO'su Mark Zuckerberg tüm kullanıcılarından özür diledi.

Facebook'ta güvenlik skandalı! Tam sayfa özür geldi

Facebook'taki güvenlik skandalının ardından hisseleri hızla eriyen Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, İngiliz medyası aracılığıyla tüm kullanıcılardan özür diledi.

İngiliz gazetelerinde tam sayfa yayımlanan özürde, "Üniversitedeki bir araştırmacının hazırladığı ve 2014'te milyonlarca insanın Facebook bilgilerinin çalınmasına sebep olan test uygulamasını duymuşsunuzdur. Bu bir güven ihlaliydi ve bununla ilgili daha çok şey yapamadığım için üzgünüm. Böyle bir olayın bir daha yaşanmaması için önlemler alıyoruz. Bu uygulama gibi, kullanıcılardan çok fazla kişisel veri talep eden durdurduk ve kullanıcılardan bilgi isteyen uygulamalara da sınır koyduk" ifadelerini kullandı.

Zuckerberg’in özrü; Mail on Sunday, Sunday Times, Sunday Telegraph, Sunday Mirror, Sunday Express ve Observer gazetelerinde yayımlandı.

Geçtiğimiz günlerde, ABD Başkanı Donald Trump ile işbirliği yapan İngiliz şirketi Cambridge Analytica'nın kampanya sırasında 50 milyon Facebook kullanıcısının verilerini yasadışı olarak aldığı ortaya çıkmıştı. Bu durumun ortaya çıkmasından sonra internet kullanıcıları arasında ‘Facebook’u sil’ adlı bir kampanya başlamıştı. Yaşanan olaylardan sonra yüz binlerce insan Facebook hesaplarını silmiş, bu sebeple Facebook büyük bir oranda zarara uğramıştı.

Çiftlik Bank'ta flaş gelişme! TutuklandılarÇiftlik Bank'ta flaş gelişme! Tutuklandılar
Sinemada dehşet!Sinemada dehşet!
Hastanede yangın! Hastalar tahliye edildiHastanede yangın! Hastalar tahliye edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Facebook facebook güvenlik skandalı facebook skandal Facebook CEO'su Mark Zuckerberg

En Çok Okunan Haberler

Seda Sayan'dan makyajsız fotoğraf

Seda Sayan'dan makyajsız fotoğraf

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Murat Başoğlu villasını satışa çıkardı!

Murat Başoğlu villasını satışa çıkardı!

Survivor Damla Can'nın eski hali görenleri şaşırtıyor

Survivor Damla Can'nın eski hali görenleri şaşırtıyor

İstanbul'da Uber dehşeti! Kadın yolcu kanlar içerisinde kaldı!

İstanbul'da Uber dehşeti! Kadın yolcu kanlar içerisinde kaldı!

Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!

Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Android için büyük yenilik!

Android için büyük yenilik!

iPhone X satışları düşüyor

iPhone X satışları düşüyor

Facebook’u silin!

Facebook’u silin!

Aylık geliri dudak uçuklattı!

Aylık geliri dudak uçuklattı!

Amazon, Google’ı geçti!

Amazon, Google’ı geçti!

40 MP kameralı P20 Pro mu geliyor?

40 MP kameralı P20 Pro mu geliyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.