Facebook'tan analiz şirketine soruşturma!

Facebook, kullanıcı verilerini topladığı ve paylaştığı endişesiyle Amerikalı bir analiz şirketine soruşturma başlattı.
BBC'nin haberine göre Facebook, merkezi Boston'da bulunan Crimson Hexagon analiz şirketine soruşturma başlattı. Wall Street Journal gazetesin de Crimson Hexagon'un "aralarında Kremlin ile bağlantılı, kar amacı gütmeyen Rus bir kuruluş ve ABD'deki çeşitli kurumların bulunduğu müşterileriyle Facebook verilerini incelemek üzere anlaşmalar yaptığını" yazdı.
Facebook'un daha önce kullanıcı verilerini reklam ve veri analiz firmalarıyla paylaşması tartışmalara konu olmuş, analiz firması Cambridge Analytica'nın, milyonlarca Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri, ABD ve İngiltere'de kritik seçim ve referandum süreçlerini etkilemek üzere kullandığı ortaya çıkmıştı.
Şirketin kurucusu Mark Zuckerberg, Nisan ayında ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi'nde şirketin veri sızıntısı skandalıyla ilgili oturumda soruları yanıtlamıştı. Anlaşılan artık Facebook, bu tarz veri konularında kendisini sıkı tutuyor. Bakalım soruşturmanın sonucunda Crimson Hexagon hakkında bir şeyler çıkacak mı göreceğiz.
Kaynak: Teknolojioku
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