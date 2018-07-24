Facebook'tan gündem yaratacak proje: Kayıp çocukları bulacak!

Kayıp çocukları bulmak için sosyal medyada yapılan kampanyalar daha etkili bir çizgiye çekiliyor. Dünya genelinde milyarlarca kullanıcısı olan Facebook, kayıp çocukların bulunabilmesi için önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza atarak, çocukların kaybolduğu bölgedeki kullanıcıları bildirimle uyaracak. TÜİK istatistiklerine göre Türkiye’de son 8 yılda 104 bin çocuğun kaybolduğunun altını çizen Dijital Medya Uzmanı Abdulkadir Mercanoğlu, şunları ifade etti:
“Günümüz şartlarına göre artık bu durumla ilgili sadece güvenlik güçlerinin değil sosyal medya platformlarının da harekete geçmesi gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde ilk adımı Facebook attı. Facebook yetkilileri yaptıkları açıklama ile çocukların kaybolduğu bölgedeki tüm Facebook kullanıcılarına bildirim gönderme kararı aldığını açıkladı“
NASIL OLACAK ?
Mercanoğlu kayıp çocuklarla ilgili Facebook’un yapacağı çalışmanın şu süreçlerden geçeceğini anlattı:
Uygulamanın şu anda İrlanda’da deneme sürümlerine başladığını bildiren Mercanoğlu, “En kısa sürede ülkemizde de başlatılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
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