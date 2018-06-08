Facebook’tan skandal bir hata daha! 14 milyon kullanıcı zor durumda…

Facebook skandalları bitmiyor. Bundan birkaç gün önce kişisel bilgileri 60’tan fazla şirket ile paylaştığı ortaya çıkan Facebook’un şimdi de adı büyük bir hata ile gündemde; hem de affı gayet zor bir hata ile.

FACEBOOK GİZLİ GÖNDERİLERİ HERKESE AÇTI

Facebook geliştiriciler için yeni bir gönderi sistemi üzerinde çalışıyor. Bu gönderi sisteminin geliştirme aşamasında yapılan bir hata 14 milyon Facebook kullanıcısının kapalı olarak paylaştığı gönderilerin herkese açık bir hale getirmesine yol açtı. Yani, kullanıcının tüm arkadaşları tarafından görülmesini istemediği bir gönderi, herkesin görüşüne açıldı. Facebook’un bu hatası 18-22 Mayıs arası gönderi paylaşan tüm Facebook kullanıcılarını etkiledi.

FACEBOOK’UN HATAYI TELAFİ ETMESİ 5 GÜN SÜRDÜ

Kapalı gönderileri herkese açan Facebook, hatasını telafi etmek için harekete geçti. Hatanın fark edilmesiyle birlikte çalışmalara başlayan şirket 27 Mayıs’ta söz konusu hatayı çözüme kavuşturdu. Ancak o tarihe kadar gizli bir şekilde olması gereken gönderiler herkesçe göründü.

FACEBOOK: ‘ÖZÜR DİLERİZ’

Facebook’un gizlilikten sorumlu yöneticisi Erin Egan ise bir açıklama yaparak söz konusu hatadan dolayı özür diledi. Egan, hatadan etkilenen her kullanıcıya bir bilgilendirme yapılacağını da sözlerine ekledi.

