Facebook'tan yeni Watch Party özelliği!

Facebook, bir süredir test ettiği ve Facebook gruplarındaki insanların hep birlikte gerçek zamanlı olarak video izlemelerine olanak sağlayan özelliği Watch Party’i tüm dünyada başlattığını duyurdu.

Artık, bir Watch Party başlatıldığında katılımcılar canlı ya da önceden kaydedilmiş bir videoyu izlerken aynı zamanda yeni bağlantılar kurabilecek, sohbet başlatabilecek, kısacası birbirleriyle iletişim de kurabilecek.

Watch Party’i test etme aşamasında bu özelliği kullanan gruplardan da oldukça olumlu geribildirimler alan Facebook, bu özelliğin büyüklü küçüklü birçok grubun liderleri tarafından yemek yapma ya da zanaatkarlık gibi hobilerle ilgili soru-cevap videoları düzenlemek gibi yeni bir şey öğrenmek ve Watch Party’e katılmaları için özel konuklar çağırmak gibi farklı şekillerde kullanıldığını gördü.

Bunun yanı sıra, testler Watch Party’nin etkileşimi artırmak isteyen küçük topluluklar için de yararlı olabileceğini gösterdi. Watch Party’nin birbirine fiziksel olarak uzak olan yakın arkadaşlar arasında bir köprü görevi gördüğünü düşüne Facebook, yaptığı testlerle ilgili topluluklardan aldığı geribildirimlerin ışığında, bugün iki yeni özellik duyurdu: