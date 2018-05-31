Facebook Türkiye'de de asılsız haberlerle savaşacak

Tarafsız Uluslararası Doğruluk Kontrolü Ağı tarafından sertifikasyona sahip olan teyit.org, Facebook’ta asılsız olma olasılığı bulunan haberleri inceleyecek, haberlerin bulgularını kontrol edecek ve haberleri, doğruluklarına göre kategorize edecek.

Üçüncü taraf haber doğrulama programı, Facebook’un haber kaynağındaki haberlerin kalitesini ve güvenilirliğini artırmak için başvurduğu üç kademeli yapı ile uyum gösteriyor. Facebook’ta paylaşılan içerikleri düzenleyen Topluluk Standartlarına ek olarak bu program, platformun güvenilirliğine zarar veren asılsız haberlerin yayılmasının önüne geçmeyi ve insanlara, okudukları haberlerle ilgili daha fazla bilgi sunmayı amaçlıyor.

Üçüncü Taraf Haber Doğrulama Nasıl Çalışacak?

Haberlerin doğrulanması: Asılsız olma olasılığı bulunan haberler, tarafsız Uluslararası Doğruluk Kontrolü Ağı tarafından sertifikasyona sahip olan Teyit.org tarafından incelenecek. Teyit.org haberleri değerlendirecek, haber bulgularını kontrol edecek ve haberleri, doğruluklarına göre kategorize edecek.

Asılsız haberlerin haber kaynağında gösterimi: Haber doğrulayıcı tarafından asılsız olarak puanlanan haberler haber kaynağınızda daha alt sıralarda gösterilerek asılsız haberleri görme olasılığınız önemli derecede azaltılacak.