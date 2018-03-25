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Facebook’u silin!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.03.2018 16:04 | Son Güncelleme

Hatırlanacağı üzere 2014 yılında Facebook, WhatsApp için yaklaşık olarak 16 milyar dolarlık bir ödeme yaparak, tarihin en büyük satın alımlarından birisine imza atmıştı. Facebook’un WhatsApp’ı kullanarak nasıl bir reklam modeli oluşturacağı merak konusuydu.

Facebook’u silin!

Zuckerberg ve ekibi, çapraz platformlar vasıtasıyla yeni bir reklam modülü oluşturmak için kolları sıvamıştı. Fakat Avrupa’da birçok ülkede bu reklam modelinin yasaklanması, hesapların karışmasına neden oldu.

Son dönemde Facebook’un kendi bünyesinde sahte profiller oluşturduğu ve bu profiller vasıtasıyla reklam verenlerini kandırdığı dedikoduları mevcut. Bu dedikodular ayyuka çıkmış durumda. Hal böyle olunca Zuckerberg ve ekibine gelen tepkilerin sayısı da arttı. Fakat en büyük tepki WhatsApp kurucu ortaklarından biri olan Brian Acton’dan geldi. Acton, Twitter üzerinden #deletefacebook etiketi ile paylaştığı iletilerinde, insanları Facebook’u silmeye davet etti. Bu etiket son birkaç gündür trend olmuş durumda. İnsanlar bu etiket altında binlerce ileti paylaşıyor. Elbette ileti paylaşan insanların kaçının Facebook’u gerçekten sildiği de soru işaret.

Şu gerçek inkar edilemez. Facebook artık eskisi kadar popüler değil. Üstelik gün geçtikçe de popülaritesini yitiriyor. Özellikle genç kesim Facebook haricindeki sosyal ağlarda vakit geçirmeye başlamış durumda.

Öyle görünüyor ki Acton tarafından açılan bu başlık amacına ulaşırsa, Zuckerberg’in başı daha çok ağrıyacak. Açık konuşmak gerekirse, Facebook’u zorlu bir dönem bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Facebook Whatsapp teknoloji

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