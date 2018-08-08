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Facebook’un çöpçatan hattı: Facebook Dating

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.08.2018 09:02 | Son Güncelleme

Facebook kullanıcı sayısındaki azalmayı Tinder benzeri yeni özelliği Facebook Dating ile çözmeyi amaçlıyor. İşte konu hakkındaki tüm detaylar.

Facebook’un çöpçatan hattı: Facebook Dating

Bilindiği üzere Facebook son aylarda pek de parlak bir görünüm sergilemiyor. Cambridge skandalıyla sarsılan sosyal medya devi, geçtiğimiz çeyrekte beklentilerin altında bir gelir elde edince, hisse fiyatlarında büyük düşüş yaşanmıştı.

Reklam alan mecra konumundan, reklam veren bir mecraya dönüşen Facebook, Tinder benzeri yeni özelliği Facebook Dating ile kaybettiği kullanıcı kitlesini geri kazanma amacında.

Bilmeyenler için ufak bir hatırlatmada bulunalım. Tinder basit bir çöpçatan uygulaması. Fakat uygulamayı tam anlamıyla verimli bir şekilde kullanabilmeniz için ücretli üyelik satın almanız gerekiyor.

Facebook Dating özelliğinin en ayırt edici noktası tamamen ücretsiz olması. En azından Facebook şimdilik bu özelliği için herhangi bir ücret talep etmeyecek.

Dahası bu özellik kullanıcıların haber kaynağında da görünmeyecek. Ayrıca sizi görüntüleyebilecek kişileri de dilediğiniz gibi filtreleyebileceksiniz. Örneğin arkadaşlarım arkadaşları beni görmesin derseniz, sizi Dating’de bulamayacaklar.

Eğer bir kişiyle eşleşirseniz Facebook Messenger ya da Whatsapp aracılığıyla iletişim kurabileceksiniz. Ayrıca Facebook Dating’den engellediğiniz bir kullanıcı, Facebook hesabınızdan engellenmiş olmayacak.

İşin tek kötü yanı ise bu özelliğin ilk etapta sadece ABD’de kullanılabilecek olması. Dip not olarak şunu da belirtelim. Facebook, ilk başta Dating özelliğine 18+ kullanıcılarının erişmesine izin verecek. Yani 18 yaşından küçük olan Facebook kullanıcıları bu özellikten faydalanmayacaklar.

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Anahtar Kelimeler:
Facebook Tinder Facebook Dating

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