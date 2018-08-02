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Facebook’un navigasyon barı değişiyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.08.2018 07:58 | Son Güncelleme

Facebook, iOS ve Android uygulaması için yepyeni bir seçeneğin üzerinde çalışıyor. Yenilenmiş tasarım da hala gündemde.

Facebook’un navigasyon barı değişiyor

Dev sosyal medya platformunun bir süredir yeni mobil tasarım için uğraştığını biliyoruz. Ancak bu, güncel tasarımda yapılan değişikliklerin önüne engel değil. Nitekim uygulama da yeni versiyonuyla bir opsiyonu kullanıcıların eline bırakacak.

Şimdiki tasarımda alt kısımda yer alan navigasyon barı, artık yukarıda da yer alabilecek. Haber kaynağı, videolar, market, bildirimler ve profil/ayarlar olmak üzere 5 sekmeyi bünyesinde barındıran navigasyon barı, kullanıcının isteğine bağlı olarak yukarıda ve aşağıda bulunabilecek. Çok küçük bir değişiklik gibi gelebilir, ancak daha konfigüre edilebilir bir uygulama için başlangıç olabilir.

Bahsi geçen sürüm test aşamasında, dolayısıyla yenilik şu anda kullanıma açılmadı. Güncellemenin ne zaman geleceği konusunda da henüz bir bilgi yok. Fakat çok uzun sürmeyeceği kolayca öngörülebilir.

YouTube Android uygulaması için önemli yenilik

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